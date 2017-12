Mangalia nu va mai suferi de frig

PROPUNERI Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat, în discuţiile de luni în care s-a luat decizia de reluare a furnizării agentului termic către populaţie, că societatea care furnizează energia termică, SC Callatis Therm SA, a propus contractarea unui credit de 12 milioane de lei pentru asigurarea furnizării agentului termic pe toată perioada sezonului rece 2011 - 2012, cu menţiunea că acest credit trebuie garantat de Primărie. Numai că, la această propunere s-a opus majoritatea consilierilor prezenţi. Tusac a adăugat că, după discuţii de aproape două ore, a venit cu propunerea ca producătorul de energie termică să reînceapă imediat furnizarea energiei termice, lucru care s-a şi întâmplat, edilul explicând ca sumele lunare de la asociaţiile de proprietari din încasarea facturilor, banii primiţi de la bugetul local şi eventualele acorduri făcute cu Rompetrol Rafinare Petromidia vor acoperi necesarul pentru a putea oferi populaţiei caldura în case. „Noi putem să vă garantăm, dar garantăm sumele pe care putem să vi le dăm şi până când putem să vi le dăm. Nu avem „mâine” 12 milioane de lei. Se vor găsi soluţii logice şi accceptate de către consilieri”, a spus primarul în cadrul întâlnirii. Propunerea lui Tusac a fost acceptată de către toţi cei prezenţi la întâlnire, urmând ca, în zilele următoare, să aibă loc întâlniri pentru a discuta despre garantarea împrumutului pe care SC Callatis Therm doreşte să-l facă.

SOLUŢIE PENTRU TOATĂ IARNA Pentru asigurarea combustibilului necesar producerii energiei termice, Claudiu Tusac, însoţit de un consilier local şi de reprezentantul SC Callatis Therm SA, s-a deplasat, luni seară, la Petromidia. După discuţii cu directorul general şi directorul economic al rafinăriei, edilul a declarat: „A fost o întâlnire fructuoasă, cu oameni deschişi la negocieri, care m-au asigurat că nu vom mai întâmpina probleme cu combustibilul. La început vom avea un program de distribuire a căldurii şi a apei calde, urmând ca, în câteva zile, să intrăm în program normal”. Tusac a adăugat că începutul este promiţător, urmând a se continua aceste demersuri astfel încât să se evite momentele dificile pentru cetăţenii municipiului. „Vom menţine comunicarea activă cu Callatis Therm, astfel încât să evităm momentele prin care am trecut. Sunt primul interesat şi mă voi ocupa personal de acest aspect al vieţii cetăţenilor din Mangalia, chiar şi în această perioadă în care sunt atacat şi mi se tot repetă, pe toate canalele media, că nu am ce căuta la Primărie. Nu pot lăsa oraşul să îngheţe. Chiar şi în calitate de cetăţean nu pot să stau indiferent şi îmi voi canaliza energia spre cetăţenii oraşului, pentru a termina ce am început, şi anume dezvoltarea, transformarea Mangaliei într-un oraş cu adevărat european”, a afirmat Tusac. Referitor la datoriile reclamate de Callatis Therm, conducerea administraţiei locale precizează că acestea nu sunt ale Primăriei, ci restanţe ale Guvernului de la plata subvenţiei pe anul 2010 - 2,8 milioane de lei şi pe anul 2011 - 1,8 milioane de lei, conducerea Primăriei precizând că, pentru suma din 2010, există un proces cu societatea Callatis Therm şi instanţa va decide cine va plăti această restanţă a Guvernului.