MANGALIA - Primăria promovează colaborarea româno-bulgară

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate de Primăria Mangalia în această perioadă şi care a fost cuprins în raportul întocmit de primarul Claudiu Tusac pe 2008 este înfiinţarea Centrului de Dezvoltare a Turismului Transfrontalier România - Bulgaria. Proiectul, care are o valoare de 150.000 euro, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale de afaceri şi a nivelului de accesibilitate la un pachet integrat de servicii destinat în egală măsură prestatorilor şi beneficiarilor de servicii turistice din cele două ţări. La capitolul obiective specifice, Primăria Mangalia ţinteşte îmbunătăţirea, formalizarea şi cooperarea transfrontalieră între instituţiile publice şi private din judeţul Constanţa şi districtul Dobrich, Bulgaria, prin crearea şi funcţionarea acestui Centru multifuncţional, ca structură specializată de informare, promovare şi relaţionare care va deservi zona de graniţă situată pe litoralul Mării Negre. Deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare a Turismului Transfrontalier România - Bulgaria are ca rezultat derularea conferinţei sectoriale „Turismul transfrontalier la Marea Neagră” şi semnarea unui protocol de colaborare. Programul „Turismul transfrontalier la Marea Neagră” îşi propune, printre altele, efectuarea unui studiu sociologic de evaluare a nevoilor furnizorilor de turism din zona Mangalia - Balchik, organizarea unui tîrg de oferte a punctelor de atracţie turistice din aceeaşi zonă şi lansarea a două pachete turistice (cu excursii transfrontaliere de o zi la puncte de atracţie turistică din judeţul Constanţa şi din districtul Dobrich).