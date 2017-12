Mangalia vrea să organizeze Campionatul Mondial de lupte pe plajă

Delegaţia României care a participat săptămâna trecută, în staţiunea Paralia-Katerini din Grecia, la Campionatele Mondiale de lupte pe plajă pentru cadeţi, juniori şi seniori s-a prezentat ieri, la Mangalia, în faţa ziariştilor, pentru a etala medaliile obţinute şi a oferi mai multe amănunte despre competiţie. Reamintim că România a cucerit trei medalii de aur cu numai doi sportivi: constănţeanul Vlad Caraş a devenit campion mondial atât la juniori (categoria +80 kg), cât şi la seniori (categoria +90 kg), iar Tomi Hinoveanu a obţinut aurul la categoria 70 kg seniori. De asemenea, România a ocupat locul al treilea în clasamentul pe naţiuni. La conferinţa de presă au mai participat Lucian Luca, vicepreşedinte al Federaţiei Române de Lupte şi preşedinte al Asociaţiei Sportive Municipale (ASM) Callatis Mangalia, Ioan Giuglea, antrenorul de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa care i-a asistat pe cei doi sportivi în Grecia, Gigi Pambuca, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, şi Adrian Dacica, antrenor de lupte la CSM Reşiţa şi preşedintele Asociaţiei Judeţene de Lupte Caraş-Severin.

DOI SPORTIVI, LOCUL 3 PE NAŢIUNI. „Suntem foarte bucuroşi. Ne întoarcem din Grecia cu trei medalii de aur şi am ocupat locul 3 pe naţiuni. Din păcate, din motive financiare, nu am putut să participăm cu mai mulţi sportivi la această competiţie. Federaţia ar fi putut să înscrie şi alţi sportivi, dar ei să vină acolo pe banii cluburilor. Pe această cale, îi invităm pe toţi cei care vor să susţină acest sport, al luptelor, să vină alături de noi”, a spus Lucian Luca.

Antrenorul Ioan Giuglea s-a declarat mulţumit de evoluţiile celor doi luptători în Grecia, colaborarea fiind una perfectă: „Le mulţumesc sportivilor pentru că m-au ascultat. Nu am avut prea mult timp să lucrăm împreună, maximum o lună, aici, la Mangalia, dar ne-am înţeles perfect la concurs. Dacă Vlad ştiam ce poate, Tomi a fost o surpriză plăcută. A abordat meciurile inteligent, s-a adaptat repede şi a avut curaj, nu s-a pierdut cu firea la greu, mai ales în semifinala cu un sportiv rus, campion mondial anul trecut”.

„Suntem mândri că acest sportiv, Vlad Caraş, a crescut la Constanţa, chiar dacă ulterior, din lipsa fondurilor financiare, s-a transferat la Reşiţa. Este greu să ţii un sportiv de talie mondială. Noi, la LPS, putem ţine sportivii doar până la terminarea liceului, apoi trebuie să plece la alte cluburi. Pe domnul Giuglea îl vom propune ca antrenor al lotului naţional de lupte pe plajă, pentru că este constănţean, are experienţă, are şi rezultate. Promitem că anul viitor ne vom organiza mai bine şi sperăm că vom duce mai mulţi sportivi. Eu, ca preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, voi încerca să trimitem mai mulţi luptători constănţeni la Mondialele de lupte pe plajă”, a precizat Gigi Pambuca.

„Mă bucur că Vlad reprezintă clubul nostru şi că a confirmat la toate competiţiile la care a participat. În această vară avem un Campionat Mondial de juniori la Zagreb şi sperăm să se întoarcă şi de acolo cu fruntea sus. Se numără printre favoriţi şi sperăm să cucerească o medalie”, a declarat Adrian Dacica.

CARAŞ, SURPRINS DE TITLUL MONDIAL OBŢINUT LA SENIORI. „Eram sigur că la juniori o să reuşesc o prestaţie frumoasă, dar la seniori nu mă aşteptam să iau aurul. Sunt mândru de cele două medalii de aur şi sper ca şi la anul, când voi fi senior, să câştig titlul mondial”, a afirmat Vlad Caraş, care mai deţine în palmares şi un titlu mondial pe plajă cucerit anul trecut, la Casablanca. Un interviu în exclusivitate cu triplul campion mondial pe plajă veţi puteţi citi mâine, în pagina Actualitate a cotidianului “Telegraf”.

Celălalt campion mondial, Tomi Hinoveanu, a spus că dorinţa sa a fost... materializată în Grecia: „Am mai participat la lupte pe plajă o singură dată, acum trei-patru ani, la un concurs în Italia. Eu, fiind practicant de lupte greco-romane, m-am adaptat destul de repede la stilul liber. Am plecat de acasă hotărât să fiu campion şi am obţinut ce mi-am dorit. Cred că pe saltea este mult mai greu, pentru că pe nisip nu există procedee la parter. În finală am învins un grec care s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice din 2004”.

În Grecia, România a solicitat federaţiei internaţionale organizarea la Mangalia a Campionatelor Mondiale de lupte pe plajă, în 2015 sau 2016. „De asemenea, noi şi federaţia elenă am cerut înfiinţarea unui Campionat European de lupte pe plajă, pentru că o asemenea competiţie nu există deocamdată”, a precizat Lucian Luca.