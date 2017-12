Mania grandorii

La Constanţa, în PD-L, alegerile europarlamentare nu par a reprezenta o prioritate. În mod firesc, la această oră, toate eforturile ar trebui să fie canalizate spre un singur obiectiv - cîştigarea alegerilor pentru Parlamentul Europei. De acest prim obiectiv depinde, pot spune, în mare măsură, soarta politică a lui Mircea Banias, actualul lider interimar al organizaţiei judeţene. Duşmanii săi din partid ştiu foarte bine acest lucru. Ca atare, acţionează în consecinţă. Ca unul care urmăresc cu mare atenţie tot ceea ce se întîmplă în PD-L Constanţa, constat că periodic sînt puse la cale fel şi fel de diversiuni menite să tulbure şi mai mult apele în partid. În urmă cu aproape o lună de zile, sub pretextul unor motivaţii dintre cele mai puerile, a izbucnit un nou scandal de pomină, ţinta fiind Mircea Banias. Nu mă erijez în avocatul domniei sale, dar pot spune că am constatat că fiecare acţiune de acest gen merge direct la punctul ochit. Sigur, ţinta fiind chiar dînsul, după cum am mai menţionat. Practic, de o bună bucată de vreme, asistăm la o joacă veninoasă de-a şoarecele şi pisica. Felina este tot timpul schimbătoare, emanînd sistematic culorile şi doctrina grupărilor conduse de Maria Stavrositu sau Zanfir Iorguş, cei mai vehemenţi critici ai lui Banias pe tot parcursul scandalului generat de o banală întîlnire la un restaurant. În ultima vreme, lui Banias i se întind tot felul de capcane. Cei care îl vînează se străduiesc din răsputeri să demonstreze că domnia sa este depăşit de situaţie şi, ca atare, nu poate ţine în mîini frîiele partidului. Ca această imagine să fie generalizată şi inoculată celor de la nivelul conducerii centrale, e nevoie de mult haos şi de o debandadă deplină. Pe acest fundal mai mult decît sumbru e firesc ca alegerile europarlamentare să fie compromise din start. Desigur, spre bucuria şi satisfacţia adversarilor politici ai PD-L. Mă tem că orgoliile unora dintre pedelişti, precum şi ambiţiile prosteşti ale celor care vor să se caţere pe scaunul de preşedinte al organizaţiei judeţene, vor costa mult prea scump partidul. Unii dintre pedeliştii cu state vechi se plîng că organizaţia municipală a PD-L Constanţa a fost transformată într-o enclavă a frumoasei doamne Maria Stavrositu, personaj care tinde să o pună în umbră pe Elena Udrea! În aceste condiţii, stau şi mă întreb ce păzeşte fostul rugbyst Florian Constantin, dispărut subit în ceaţă după o grămadă dezorganizată Nu dumnealui este preşdintele filialei municipale? Poate că şi figuraţia este o modalitate de a face politică în teritoriu! Eu cred că Maria Stavrositu a profitat de faptul că Mircea Iustian, zis şi Puppy, s-a culcat liniştit pe o ureche în fotoliul său confortabil de subprefect cu sarcini reduse la termen, reuşind să preia controlul unui nucleu important din PD-L Constanţa. Sigur, este şi vina pedeliştilor cu state vechi în partid, care au acceptat, conform protocolului lui peşte, să le dea totul mură-n gură oamenilor lui Iustian, un aşa zis lider despre care nu se mai aude nimic prin tîrgul politic! În ceea ce îl priveşte pe domnul Florian, alăturarea sa de politică este mai mult decît forţată. Înţeleg că domnia sa aşteaptă să fie numit director la ITM, după care cred că pasiunea sa pentru politică se va stinge brusc şi fără regrete. Din foarte multe puncte de vedere, unii dintre activiştii păstoriţi de Mircea Iustian se dovedesc a fi un balast politic. Lui Banias, toate relele i se trag de aici. Degeaba se supără pe Puppy, pentru că dumnealui nu mai are niciun cuvînt de spus în gruparea desprinsă din fostul PLD. Sîntem într-o perioadă în care noii veniţi în PD-L Constanţa fac pasul înainte pentru a-l lăsa descoperit pe Mircea Banias. Chiar cu preţul pierderii alegerilor europarlamentare! În caz de eşec, unii se vor grăbi să-i lege lui Banias o piatră de gît…Deloc întîmplător, domnii care au pierdut alegerile în diverse ipostaze se erijează în mari reformatori ai partidului! Să vezi şi să nu crezi! Intraţi într-un deplin anonimat, unora dintre ei li s-a făcut dor de putere. E greu cînd te uită lumea şi nu mai dă nimeni doi bani pe tine! Mai ales pentru cei care suferă de mania grandorii, manie care a cuprins întreg partidul…