Manichiuristele vor refuza clienţii care au boli dermatologice sau răni

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), cabinetele de înfrumuseţare sînt obligate să respecte anumite reguli în timpul efectuării operaţiunilor specifice. Astfel, potrivit Ordinului MSP nr. 1136/2007, manichiura trebuie să cuprindă o serie de etape. Prima etapă constă în spălarea şi dezinfectarea mîinilor esteticianului şi ale clientului. Acest examen atent al mîinilor clientului are loc în vederea depistării bolilor dermatologice sau eventualelor răni. Înaintea efectuării procedurilor de manichiură, trebuie evaluată pielea din jurul unghiilor, deoarece, în cazul constatării unor leziuni profunde, tratamentul trebuie amînat. Urmează tăierea şi pilirea unghiilor, tratarea mîinilor cu o soluţie antiseptică, înmuierea şi îndepărtarea cuticulelor prin mijloace mecanice, adică împingere, tocire şi/sau tăiere. Tratamentul cosmetic se poate aplica cuticulelor, unghiilor şi mîinilor, specificîndu-se în ordin că masajul, baia de parafină etc. sînt operaţiuni ce aparţin acestui tratament. Etapa finală este cea a aplicării lacului sau a pastelor de unghii şi a decorurilor, urmate de uscarea rapidă. Toate echipamentele, accesoriile şi materialele refolosibile trebuie curăţate şi dezinfectate înainte de utilizarea lor pentru alte/noi operaţiuni. Pentru fiecare client se foloseşte un burete nou, vată, faşă etc., care se aruncă dupa terminarea operaţiunilor de manichiură.