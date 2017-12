Manifestări dedicate Zilei Copilului

Surprize pentru copii în toate parcurile din Constanţa

Copiii din municipiul Constanţa au avut parte, ieri, de surprize venite din partea Primăriei. Administraţia locală a organizat, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, petreceri surpriză în toate parcurile din oraş. “Ne păstrăm obiceiul de a organiza în fiecare an astfel de acţiuni pentru copiii constănţenilor. Astăzi este ziua în care copiilor li se fac toate poftele, motiv pentru care şi noi am dorit să le facem cît mai multe surprize“, a declarat reprezentantul Primăriei Constanţa, Carmen Militaru. Copiii au primit din partea administraţiei locale acadele şi băuturi răcoritoare, s-au distrat alături de clovni care le-au spus glume şi au dansat cu ei, le-au făcut diferite picturi pe faţă şi le-au oferit baloane sub forma unor animale, săbii sau flori. De asemenea, li s-a pus la dispoziţie cretă colorată, pentru a desena pe asfalt. Pe parcursul întregii zile, copiilor le-au cîntat membrii formaţiei „Fantastico“.

Jocuri, serbări şi multe cadouri de 1 Iunie cu World Vision

Nerăbdători să-şi serbeze ziua, copiii din comunităţile rurale în care World Vision derulează proiectul de Dezvoltare Comunitară sînt în emoţia pregătirilor pentru serbările organizate pînă pe 6 iunie 2009. Astăzi, 60 de copii înscrişi la cantina socială din Cumpăna vor desena pe asfalt şi vor fi sărbătoriţi la Biserica Sf. Paraschiva, cu tort şi suc. Căminul Cultural din Cobadin va fi gazda a două serbări, organizate astăzi, şi pe 6 iunie. Copiii din cadrul Proiectului “Să ajutăm copiii să aibă un viitor mai bun” au pregătit un program artistic destinat Zilei Copilului, pe care îl vor prezenta duminică, în faţa părinţilor şi a cadrelor didactice de la Şc. Gen. cu clasele I-VIII Viişoara. Sîmbăta viitoare, World Vision în colaborare cu Căminul Cultural le va oferi în dar celor aproximativ 200 de copii din Cobadin şi satele aferente, un spectacol de divertisment oferit gratuit, prin amabilitatea artistului Gheorghe Gheorghiu. Materialele didactice oferite de World Vision micuţilor de la Grădiniţa Viişoara şi elevilor din clasele I-IV de la Grupul Şcolar Cobadin, le vor permite acestora să sărbătorească în mod creativ Ziua Copilului, ilustrînd, prin desene pe asfalt, ce însemnă pentru ei copilăria. 30 de beneficiari ai Centrului pentru copii cu dizabilităţi Cernavodă vor sărbători printr-o ieşire la iarbă verde. În timp ce părinţii vor coace micii pe grătar, copiii vor participa sub supravegherea agajaţilor World Vision, la jocuri distractive şi concursuri cu premii.

„O primăvară europeană la malul mării“

Primăria Eforie, Grădiniţa cu orar normal din Eforie Sud, Grădiniţa cu orar normal din Eforie Nord şi Grupul Şcolar „Carmen Sylva“ au organizat, ieri, manifestarea artistică „O primăvară europeană la malul mării“. La „primăvara europeană la malul mării“ au fost invitaţi oaspeţi de la 10 grădiniţe din diferite zone ale ţării, Copiii care expun lucrări artistice în cadrul acţiunii organizate la Eforie cu ocazia Zilei Copilului provin de la: Grădiniţa nr. 24 Timişoara, Grădiniţa nr. 24 Botoşani, Grădiniţa Rotundă din judeţul Olt, Grădiniţa 23 August, Grădiniţa Dumbrăvioara Cluj, Grădiniţa cu orar normal Eforie Sud, Grădiniţa cu orar Normal Eforie Nord şi Grupul Şcolar „Carmen Sylva”. Copiii au desenat pe asfalt, au participat la un concurs de biciclete, au susţinut momente comice, etc.

Surprize din partea PD-L

Organizaţia municipală de femei Constanţa a PD-L le-a pregătit, ieri, o serie de surprize copiilor din municipiul Constanţa. În cursul după-amiezii, parcurile situate în zonele Tăbăcărie şi Gară, precum şi Faleza Cazino au devenit locaţii destinate în exclusivitate distracţiei copiilor. În ajunul Zilei Internaţionale a Copilului, femeile din PD-L au pregătit mai multe momente distractive şi surprize dulci, care au făcut deliciul copiilor care s-au aflat în aceste zone.

Excursie pentru copiii turci proveniţi din familii defavorizate

Reprezentanţii UDTR au sărbătorit, sîmbătă, Ziua Copilului, cînd peste 200 de copii de la filialele UDTR din Constanţa, Medgidia, Cobadin, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Fîntîna Mare, Hîrşova, Cumpăna, Babadag şi Tulcea au vizitat Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, au vizionat spectacolul prezentat de delfinul Mark, au făcut un tur al Constanţei şi s-au jucat în Parcul Piticilor. Copiii s-au întîlnit cu preşedintele UDTR, Osman Fedbi, şi cu secretarul general Ervin Ibraim, precum şi cu deputatul Iusein Ibram, cărora le-au pus întrebări despre provocările vieţii de lider şi a celei de parlamentar, despre calităţile pe care trebuie să le întrunească pentru a ajunge lideri în cadrul comunităţii turce. \"În fiecare an, de 1 iunie, sîntem alături de cei mai mici membri ai comunităţii, deoarece ei reprezintă viitorul. Şi în acest an am dorit să participe la activităţile noastre copiii turci din judeţele Constanţa şi Tulcea, care provin din familii cu un nivel de trai scăzut şi care nu au posibilitatea să urmărească un spectacol oferit de delfini sau să viziteze oraşul Constanţa\", a declarat Osman Fedbi.

Cadouri, sport şi muzică, la Cumpăna

Primăria Cumpăna, în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a judeţului Constanţa, a organizat, ieri, mai multe activităţi culturale şi sportive dedicate Zilei Copilului. Manifestările s-au desfăşurat pe Stadionul Complexului Sportiv \"Victoria Cumpăna\", unde copiii au luat parte la Crosul Copilăriei, au asistat la programul artistic oferit de preşcolarii celor două grădiniţe din comună, de elevii Şcolii generale cu clasele I - VIII Cumpăna şi de ansamblurile \"Muguraşii Cumpenei\" şi “Româncuţa” şi la spectacolul de divertisment \"Clovnii în mijlocul copiilor\". Tot ieri a avut loc şi premierea elevilor care au obţinut rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare, iar cei 1.338 de copii din unităţile de învăţămînt din comuna Cumpăna au primit pachete cu dulciuri oferite de către administraţia locală.

Magia şi fantezia copilăriei la Năvodari

Copiii şi părinţii din Năvodari sînt invitaţi astăzi, în parcul central, să redescopere minunata lume a copilăriei. În acest sens, Primăria şi Consiliul Local Năvodari, alături de Casa de Cultură „Pontus Euxinus”, organizează o serie de acţiuni ocazionate de ziua de 1 iunie. Manifestările debutează la ora 08:00, cu o serie de întreceri sportive pe stadionul Legmas. Cei mici sînt provocaţi la cros şi fotbal, urmînd a fi răsplătiţi cu diplome, tricouri şi, bineînţeles, dulciuri. De la ora 09:00, în parcul central, debutează manifestările reunite sub genericul „Magia şi fantezia copilăriei”. Preşcolarii de la grădiniţele din oraş vor prezenta un program artistic, iar acesta va fi urmat de „Parada personajelor din poveste” (cu păpuşi gigant). De la ora 11:00, pe scena special amenajată în parcul central vor începe reprezentaţiile teatrelor de păpuşi, iar cei mici, dar şi cei mari, vor putea viziona „Scufiţa roşie”, „Cei trei purceluşi” şi „Fata moşului şi fata babei”. Pentru toţi copiii, în parcul central va fi prezent şi un magician care va oferi numere de magie cu porumbei, acesta avînd şi un ucenic-copil de 12 ani. Manifestările dedicate copilăriei din parcul central Năvodari vor mai cuprinde şi face-painting, concurs de desene pe asfalt, veselie şi multe surprize. Toţi copiii vor primi dulciuri, baloane şi premii.