Manifestări Pro-Mediu la Ovidius

Continuând manifestările dedicate zilei Mondiale a Mediului, care se celebrează anual pe 5 iunie, catedra de Chimie şi Inginerie Chimică a Facultăţii de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului (FCETP) din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), în colaborare cu Societatea de Chimie din România şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, au fost gazdele celei de-a VI-a ediţii a proiectului „Omul. Mediul. Poluarea”. Evenimentul, desfăşurat vineri în Aula Magna a universităţii constănţene, a reunit, deopotrivă, profesori, elevi de gimnaziu şi liceeni care militează pentru protejarea mediului. Proiectul a fost împărţit pe trei secţiuni, comunicări orale, postere şi activităţi experimentale în scopul interpretării efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic, unde au participat peste 50 de elevi, dintre cei mai bine pregătiţi. „Acest concurs ne face răspunzători să ducem mai departe acest mesaj de luptă împotriva poluării, pentru că cifrele devin tot mai îngrijorătoare”, a spus la încheierea sesiunii de comunicări din cadrul evenimentului o elevă de la Grupul Şcolar George „Emil Palade”. Toate secţiunile s-au bucurat de un număr mare de participanţi, însă elevii s-au arătat cel mai mult atraşi de lucrările de laborator, unde li s-a permis să facă experimente sub supravegherea cadrelor didactice din mediul universitar. „Pentru ediţia din acest an s-a organizat o preselecţie riguroasă pentru că, de la an la an, au venit tot mai mulţi elevi, astfel că la cea de-a VI-a ediţie au participat doar cei mai merituoşi”, a declarat, în deschiderea evenimentului, Prorectorul pentru Educaţie şi formare continuă a FCEPT, prof. dr. ing. Gabriela Stanciu. „Cel mai important pas pentru protejarea mediului, pe care toţi trebuie să îl facem, chiar şi cei mai mici, este să ne ferim să aruncăm în natură materiale precum hârtie, plastic, sticlă sau alte deşeuri care nu sunt biodegradabile, dar şi asumarea unei culturi pentru dezvoltarea mediului, prin plantarea de arbori sau flori”, a conchis prorectorul. Evenimentul s-a încheiat în spirit festiv, cei mai merituoşi elevi au primit diplome şi premii pentru rezultatele obţinute în urma participării la cele trei secţiuni de concurs, iar conducerea facultăţii speră ca aceştia să se numere printre viitorii studenţi chimişti de la „Ovidius”.