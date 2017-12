Manifestaţii anti-moschee

Susţinători şi oponenţi ai proiectului privind construcţia unei moschei în apropierea locului atentatelor de la 11 septembrie 2001, un subiect devenit temă politică în SUA, au manifestat paşnic, duminică, la New York. Acest plan de instalare a unui centru cultural musulman - inclusiv o moschee - pe un teren privat, aproape de locul simbol al terorismului islamic din SUA, a devenit, în ultimele săptămâni, motiv de dispută. Primarul din New York, Michael Bloomberg, este favorabil, Consiliul Municipal a aprobat proiectul, iar preşedintele Barack Obama a invocat, pentru a-l susţine, libertatea de cult garantată de Constituţie. Dar 61% din populaţie îl dezaprobă şi opoziţia s-a implicat în polemică. Cele două manifestaţii de duminică nu au răspuns cu adevărat aşteptărilor organizatorilor. Cu excepţia câtorva discursuri aprinse, acestea s-au desfăşurat fără incidente. Opozanţii s-au instalat la intersecţia bulevardelor West Broadway şi Park Place - aproape de Ground Zero - unde ar putea fi ridicat centrul islamic controversat. Partizanii proiectului s-au adunat la rândul lor cu 100 de metri mai la nord. Aproximativ 3.000 de persoane au murit în atentatele de la 11 septembrie.