Manifestaţii în SUA şi arestări la New York după disculparea încă unui poliţist alb

Mii de manifestanţi s-au adunat aseară în mai multe cartiere din New York, iar aproximativ 30 de persoane au fost arestate, după ce un mare juriu a decis să disculpe un poliţist alb implicat în moartea unui bărbat de culoare căsătorit şi cu şase copii, relatează AFP. Această decizie intervine după zece zile de la o decizie similară la Ferguson (Missouri) care a provocat revolte urbane, iar forţe importante de poliţie au fost mobilizate la New York pentru a evita orice incident. Secretarul Justiţiei Eric Holder a anunţat miercuri seara o anchetă federală privind o eventuală încălcare a drepturile civice ale victimei, Eric Garner. Mai multe coloane s-au îndreptat către Broadway şi Times Squar, unde aproximativ 5.000 de persoane s-au adunat miercuri noaptea, potrivit The Washington Post (WP). Şoferi blocaţi de manifestanţi claxonau în semn de susţinere, potrivit ziarului. Manifestanţii scandau "Fără dreptate nu este pace", un slogan al manifestanţilor de la Ferguson, şi purtau pancarte cu mesaje ca "Ferguson e peste tot", "Brutalitatea poliţiei şi crimele trebuie să se oprească" sau "Viaţa persoanelor de culoare contează". Câteva sute de manifestanţi s-au adunat în apropiere de Rockefeller Center, iar unii au fost arestaţi în timp ce încercau să se aşeze pe drum, a constatat AFP. Manifestaţii de mai mică amploare au fost semnalate şi în alte cartiere, ca Harlem, Staten Island sau sectorul din New York unde a murit Garner, în vârstă de 43 de ani, în timpul arestării brutale de pe 17 iulie. Poliţia a procedat la cel puţin 30 de arestări, a anunţat Bill Bratton, şeful Poliţiei din New York. Manifestaţii de mică amploare şi paşnice au avut loc, de asemenea, la Washington. Eric Garner, tatăl a şase copii, suspectat de vânzare ilegală de ţigarete, a fost "placat" la sol de mai mulţi poliţişti albi, după ce a refuzat să se supună arestării.