Manifestaţii pentru „justiţie şi echitate“ în SUA

O serie de manifestaţii au avut loc, sâmbătă, în numeroase oraşe americane, la îndemnul unor activişti în domeniul drepturilor civice şi susţinători ai tânărului de culoare Trayvon Martin, în semn de protest faţă de achitarea în urmă cu o săptămână a celui care l-a ucis, George Zimmerman. „Aceste manifestaţii transmit întregii ţări mesajul potrivit căruia nu vom sta cu braţele încrucişate”, a declarat, penru CNN, Tracy Martin, tatăl lui Trayvon, în contextul începerii unei manifestaţii la Miami. Mama adolescentului, Sybrina Fulton, a participat la un marş la New York. În faţa sediului unui tribunal din Washington, în apropiere de Capitoliu, aproximativ 300 de persoane, majoritatea afro-americani, erau reunite sub îndemnul „Libertate şi justiţie pentru toţi”. „Vrem justiţie şi echitate”, a declarat Merlin Bowie, tatăl unei familii de culoare, venit la miting împreună cu soţia şi cei doi copii. Sub acest slogan, dar şi „Protecţie pentru drepturile civice”, Al Sharpton, un lider al luptei pentru aceste drepturi, a îndemnat la organizarea de manifestaţii în faţa unor clădiri federale, cu scopul de a exercita o presiune asupra Guvernului.

Verdictul juriului unui tribunal din Sanford, în Florida, dat săptămâna trecută, a avut un ecou până la Casa Albă, de unde Barack Obama, primul preşedinte de culoare al SUA, a declarat vineri că chiar el ar fi putut să fie Trayvon Martin, în urmă cu 35 de ani. Achitarea lui George Zimmerman, membru în cadrul unei patrule de voluntari într-un cartier, care l-a ucis pe tânărul de 17 ani, în februarie 2012, a provocat deja manifestaţii spontane, săptămâna trecută. Sentinţa a trezit demoni mai vechi ai Americii, care s-a redescoperit neîmpăcată în continuare cu ea însăşi asupra problemei rasismului. În cadrul unei intervenţii-surpriză, vineri, Obama a declarat că „este de înţeles să existe manifestaţii şi patrule de pază, atât timp cât rămân non-violente. Dacă voi vedea că vor avea loc violenţe, atunci voi spune că acest lucru dezonorează ceea ce i s-a întâmplat lui Trayvon Martin şi familiei sale”. Preşedintele american s-a abţinut să critice verdictul juraţilor, care au apreciat că Zimmerman a acţionat într-o situaţie de legitimă apărare, subliniind că juriul este suveran.