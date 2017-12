Manipulare ANI de zile mari, în războiul cu Diaconu

06:18:59 / 24 Martie 2014

Actorul Diaconu

A fost si este un bun actor. Bun,nu foarte bun. In schimb ca om pare incredibil,nu se potoleste,nu se opreste. Umbla dupa semnaturi date din necunoastere sau mila sperand la nustiu ce,pentru ca este clar ca dupa lege n-are voie sa candideze. O intreb pe aceasta Alina de ce n-a candidat acest om la parlamentare in 2012? De ce a fost eliberat din postul de ministru? De ce pune in discutie,impreuna cu un umilitor Diaconu,o hotarare definitiva si irevocabila a celei mai inalte for judecaresc din tara? Si de ce sare in sus de nemultumire PSD cand este vorba de un membru PNL? Incet-incet se va face ordine si in aceasta tara si atunci Alina vei declara ca fostii comunisti ca asa erau vremurile,ca erai obligata sa scrii impotriva a ceeace gandesti!