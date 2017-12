Manipulări şi minciuni ale preşedintelui, în cazul Haysam

POLITICA ŞI INTERESELE A început postul Crăciunului şi, în loc de evlavie pentru spălarea păcatelor, politicienii noştri aleg să întărească vorbele că „politica nu are principii, are numai interese”. În aceste zile, jocurile politice şi replicile între policieni au atins cote ce depăşesc cu mult limita normalului. Apropierea alegerilor de anul viitor determină clasa politică să facă orice să îi discrediteze pe membrii formaţiunii rivale. Cel care de ceva vreme a dat tonul şirului de acuzaţii la adresa rivalilor politici este primul om în stat, Traian Băsescu. El a profitat, ieri, de prezenţa la Radio România Actualităţi, unul dintre posturile sale de suflet, şi arată, din nou, cu degetul asupra reprezentanţilor Uniunii Social Liberale. De data asta, Băsescu e nemulţumit că Omar Hayssam, cunoscut în dosarul răpirii celor trei jurnalişti români, nu poate fi extrădat motivând că tratatul cu Siria este \"blocat politic\" la Senat şi îl face responsabil de situaţie pe preşedintele Comisie de Politică Externă din Senat, Titus Corlăţean.

CONVENŢIE ÎN VIGOARE Replica lui Corlăţean nu a întârziat să apară. El îl acuză pe Băsescu de „manipulări” şi „minciuni” şi spune că, de fapt, situaţia e cu totul diferită faţă de ceea ce a prezentat şeful statului. \"Comisia pentru politică externă în ansamblul său, Putere şi Opoziţie, a decis să propună îngheţarea, pentru o anumită perioadă de timp, până în cursul lunii septembrie a acestui an, a procedurilor de ratificare. Explicaţia şi argumentaţia a fost destul de clară, nu am considerat oportună ratificarea acestor acorduri în clipa de faţă şi nu am dorit să supunem România interpretării că ar încălca poziţia exprimată de Uniunea Europeană şi comunitatea internaţională democratică în ansamblul său”, a explicat Corlăţean, adăugând că, potrivit unor reprezentanţi MAE, secretari de stat şi directori, există o \"convenţie privind asistenţa judiciară în materie civilă şi respectiv penală, încheiată între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Siriană la 2 decembrie 1978, convenţie în vigoare care are un capitol cu privire la extrădare\". El mai spune că, de fapt, responsabili pentru neratificarea acordului sunt premierul Boc şi ministrul de Externe Teodor Baconschi, pentru că nu au răspuns unei scrisori a Comisiei prin care se cerea poziţia oficială a Guvernului privind continuarea procedurilor de ratificarea a acordurilor cu Siria. \"În situaţia în care Guvernul României îşi angajează responsabilitatea în această direcţie, Comisia de politică externă din Senat este disponibilă să identifice o soluţie de reluare a procedurii de ratificare\", se arată în documentul prezentat în toamnă de Comisie.