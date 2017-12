Mansardarea școlilor, soluție pentru suplimentarea numărului de clase

SOLUȚIE Din cauza faptului că şcolile şi grădiniţele de stat din Mangalia au devenit neîncăpătoare, autorităţile locale au căutat diverse soluţii pentru a rezolva această problemă. Pe lângă construcţia de noi clădiri, Primăria intenționează să suplimenteze locurile din școli și grădinițe, mansardând actualele instituţii de învăţământ. O astfel de idee ingenioasă va fi pusă în practică de autoritățile locale la Școala “Gala Galaction”, unde elevii învaţă în mai multe schimburi. “Şcoala noastră are trei corpuri de clădire, situate în două locaţii diferite. Două corpuri sunt destinate învăţământului gimnazial, pe strada Oituz, iar al treilea, situat pe Şoseaua Constanţei, la nr. 28, este destinat studiului primar. Cele mai mari probleme le avem la corpul de clădire din Şoseaua Constanţei, unde elevii claselor I - IV, aproape 400 la număr, învaţă în două schimburi. Nu aveam suficient spaţiu, pentru că școala are numai opt săli de curs. De aceea, după ce am făcut un lobby intens, Primăria Mangalia a decis să mansardeze corpul de clădire situat pe Şoseaua Constanţei”, a declarat directorul Şcolii „G. Galaction“, prof. Adriana Popescu. Proiectul a primit undă verde, joi seara, din partea consilierilor locali, care au decis ca, pe lângă lucrările de mansardare, clădirea să fie izolată termic. ”Valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 300.000 de euro și va fi suportată din bugetul local. Cei aproape 400 de elevi care învață în corpul de clădire situat pe Şoseaua Constanţei vor putea învăţa într-un singur schimb, pentru că, pe lângă cele opt clase deja existente, în urma mansardării, școala va avea încă patru săli de curs. În plus, la mansardă vor mai fi amenajate grupuri sanitare, un cabinet psihologic și două cabinete pentru profesori”, a punctat primarul Cristian Radu. El a adăugat că, după Şcoala „G. Galaction“, Primăria va mansarda şi Liceul „Ion Bănescu“. „Ideea mansardării nu este nouă, dar abia din acest an o putem pune în aplicare, pentru că acum avem bani suficienţi. Este o soluţie de avarie, dacă o putem numi aşa, pentru că mansardarea şcolilor este mult mai ieftină decât construirea de noi corpuri de clădire”, a spus Radu.

RACORDARE LA REȚEAUA DE GAZE Primarul Mangaliei a afirmat că tot consilierii locali au mai aprobat, joi seara, un proiect privind branşarea la reţeaua de gaze a tuturor şcolilor şi grădiniţelor din oraş. ”Asta înseamnă că vom cheltui bani mai puțini de la bugetul local pentru încălzirea școlilor în timpul sezonului rece”, a conchis edilul Mangaliei.