Manta vrea să continue proiectele lansate în primele două mandate

PROMISIUNI DEVENITE REALITATE Sute de oameni s-au adunat, sâmbătă, pe stadionul din Chirnogeni, pentru a participa la lansarea primarului în funcţie, Gheorghe Manta, susţinut de echipa Uniunii Social Liberale (USL) pentru un nou mandat în fruntea Primăriei. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, şi el candidat din partea USL pentru un nou mandat în fruntea instituţiei, a venit la Chirnogeni, însoţit de primari din judeţ, consilieri judeţeni şi parlamentari ai USL să-l susţină pe Gheorghe Manta în lupta pentru al treilea mandat de primar. „Când am devenit prima oară primar, am primit o sarcină şi am promis că o să avem o comună mai frumoasă şi modernă în acelaşi timp. În aceşti ani am realizat multe obiective. S-a finalizat construcţia celor 18 poduri şi podeţe, s-au reabilitat şcolile şi grădiniţele, s-a reabilitat dispensarul din Plopeni, s-a reabilitat Căminul Cultural din Credinţa, s-a construit baza sportivă de la Plopeni şi s-a amenajat parcul din comună. În plus, s-au pietruit 40 de kilometri de drum în comuna noastră şi s-au asfaltat 9,5 kilometri”, a declarat Manta.

INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA ŞCOLARĂ Actualul primar recunoaşte că fără sprjinul financiar de la CJC, multe dintre investiţii nu ar fi fost posibile pentru că banii de la bugetul local nu sunt mulţi. O prioritate a actualului primar a fost dezvoltarea infrastructurii şcolare, astfel încât copiii din comună să aibă aceleaşi condiţii ca şi cei din mediul urban şi să nu apară niciun fel de diferenţe educaţionale între cele două medii. Printre proiectele care vor fi continuate în următorul mandat de primar se numără pietruirea drumurilor, amenajarea reţelei de canalizare şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi reabilitarea dispensarului din Chirnogeni. Un alt obiectiv major al candidatului USL este amenajarea unui centru de permanenţă în Chirnogeni, pentru ca bolnavii să nu mai aştepte ambulanţa să vină de la Constanţa.