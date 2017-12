După ce au pierdut alegerile, fac unii în izmene, că scăldătoarea este pentru privilegiaţi, de oftică! Am mai scris noi despre oftică şi s-au băşicat diverşi chibiţi ai politichiei. Acum, iată, ca rezultat al ofticării acute, au dat în gălbinare de-a binelea. Şmecheraşii de duzină au crezut că o să mai ţină şaua capitalismului nostru de tranziţie. Pînă mai ieri, dacă am calculat eu bine, se auzea doar gura lor. Făceau tumbe, se tăvăleau pe jos şi se răţoiau la toată lumea! Acum, dacă băgaţi de seamă, e linişte! Băgaţi-vă sub mantaua lui Băsescu! Cum stropea afară, hop, candidaţii lui peşte îmbrăcau mantaua prezidentului! Eu sunt finul lui “tata mare”. Eu am navigat cu “tataie”. Cîte replici de genul ăsta nu am auzit noi în ultimii ani! Măcar de-am fi sănătoşi! Avem în faţa noastră fel şi fel de feţe măcinate de gălbinarea electorală. Îi roade la ficaţi insuccesul ruşinos şi tăios! Degeaba s-a plimbat, între cele două tururi ale alegerilor locale, prezidentul cu năframa pusă-n băţ! Parcă era un peţitor de viaţă sexuală nouă! Votaţi pe cutare, încercaţi-l pe cutărică! Prezidentul a jucat rolul babei care vrea să-şi mărite fetele bătrîne şi balcîze. Degeaba a făcut trimitere la zestrea politică a unor candidaţi gălbejiţi şi ofiliţi! Se fac, nu spun, cununii de interes în politichia noastră, că doar ăsta ne este năravul, dar se mai uită ginerică şi în ochii fetei... În cazul ofticaţilor cu gabarit depăşit, gălbinarea provoacă adevărate spasme. Să-i vedeţi, de pildă, pe susţinătorii iorguşieni cum se zvîrcolesc în chingile epilepsiei lui Calache! Nu aţi auzit de boala lui Calache? De cînd cu noile condiţii de răstrişte şi jale, prezidentul-manta de ploaie pozează în victimă colaterală a Elodiei, cea căutată prin toate cimitirele eroilor sovietici căzuţi la datorie pentru apărarea colhozurilor. De cînd buldogul a fost alungat în şuturi de către electoratul bucureştean, Băsescu repune pe tapet tema descompusă a atentatelor, loviturilor de stat şi diversiunilor politice de doi lei grei. Tupeu de preşedinte cu atribuţii de agent electoral! Adicătelea, dacă am înţeles eu bine, Blaga, luat cu targa, ar fi victima unui compot, pardon, complot, politic! La care, desigur, se adaugă nemernicia unor trusturi de presă! Băi, frate, la unii, după cum observ, gălbinarea galopantă generează coşmare delirante! Domnule preşedinte, e cazul să vă treziţi din somn! În alte zone portocalii, întreaga vină o poartă haiducii şi neobositele detaşamente de partizani, detaşamente care au ce au cu puterea care scîrţîie. Gălbinarea electorală îi reduce la tăcere pe guralivi. Unde s-o fi ascuns scamatorul “gură bogată”? În ciuda efectelor pe care le produce gălbinarea, diverse hahalere politice se agaţă cu disperare de mantaua prezidentului. Au uitat de demisia de onoare şi de alte chestii şi socoteli! Deşi gălbinarea electorală i-a transformat în epave, bravează şi se agaţă cu disperare de mantaua prezidentului. Cu obrazul gros, nu-i aşa?, se menţin în zona crepusculară a ciolanului afumat. E cazul ca prezidentul să facă din mantaua sa o paraşută complexă, pentru că, la această oră, şi dumnealui se află într-o poziţie aeriană. Niciun cocoşel pe care a pariat nu a cîştigat. E forfotă mare în PD-L. Cu Boc pe post de pivot, mai marii partidului îşi aruncă unii altora pisica, fără a ţine cont de faptul că, în această perioadă, felinele se află în călduri…