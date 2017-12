Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia şi Teatrul „Talimar” Mangalia, în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, organizează mâine, de la ora 12.00, spectacolul de teatru intitulat: „Manual de folosinţă al adolescentului”.

„Începând cu acest an vrem să inaugurăm o nouă serie de manifestări culturale la muzeu, cu scopul de a aduce cât mai mulţi cetăţeni să vadă patrimoniul nostru muzeal. Ne adresăm, de această dată, unei noi categorii de public, cea dornică să vadă spectacole de teatru. Motivul care ne-a determinat să organizăm asemenea evenimente a fost succesul deosebit de care s-a bucurat spectacolul de teatru antic intitulat ’Electra’, pe care l-am organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeeelor, pe 18 mai 2009”, a explicat directorul Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia, cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc.

Regia ineditului „Manual de folosinţă al adolescentului” este semnată de Aura Stuparu, iar din distribuţie fac parte: Luiza Petcu, Denisa Voicu, Andrei Macovei, Ruxandra Trucmel, Cristian Găgeanu, Roxana Matei, Alex Stuparu, Narcis Blagoci şi Sergiu Roibu. Potrivit directorului muzeului callatian, dr. Sorin Marcel Colesniuc, spectacolul de sâmbătă este oferit gratuit celor interesaţi de acest gen de manifestări culturale, urmând ca, pe viitor, spectatorii să plătească preţul de intrare în muzeu, adică cinci lei. Elevii, studenţii şi pensionarii vor plăti 2,50 lei.

„Manual de folosinţă al adolescentului” a fost distins cu Premiul I la Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi şi Studenţi de la Călăraşi, în toamna anului 2009. La această competiţie, Eleva Roxana Matei a obţinut premiul feminin de interpretare, iar Andrei Macovei a primit premiul masculin. „Spectacolul este montat pe un text care îmi aparţine şi pe care l-am scris pentru câţiva elevi extraordinari, cu care am lucrat acum trei-patru ani, copii care aveau nişte poveşti de viaţă tulburătoare. Eu am încercat să sensibilizez oamenii cu bani din Mangalia pentru a-i ajuta, dar, din păcate, am rămas doar cu acest frumos spectacol”, a subliniat regizorul Aura Stuparu.