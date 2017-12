Reţeaua Naţională a Muzeelor din România lansează, în parteneriat cu Reţeaua Muzeelor din Olanda, cartea „Manual de management muzeal şi educaţie muzeală\". Evenimentul de prezentare a volumului va avea loc joi, de la ora 18.00, la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti\" din capitală, fiind invitaţi Marieke van Oudheusden, reprezentantă a Reţelei Muzeelor din Olanda şi Dragoş Neamu, preşedintele Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.

Printre capitolele dezvoltate în cadrul „Manualului de management muzeal şi educaţie muzeală\" se află: „Ce este un muzeu?”, „Muzeul şi relaţiile interne”, „Importanţa textelor şi etichetelor în muzeu”, „Stilurile de învăţare”, „Materialul de PR educaţional pentru şcoli, licee şi universităţi”, „Workshop-uri cu vizitatorii”.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului româno-olandez „Strenghtening the National Network of Romanian Museums and its members\", implementat cu sprijinul programului Matra. Acesta este un program de finanţare al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, care promovează transformarea socială în Europa Centrală şi de Est. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 2008 - 2010 şi a inclus şi organizarea a două seminarii de „Management muzeal\" şi a două seminarii de „Educaţie muzeală\", susţinute de specialişti din Olanda în beneficiul muzeelor din România. La seminarii au participat reprezentanţi din 16 muzee membre ale Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.