Manualele pe memory stick, opţionale!

O nouă metodă de a prinde în mrejele educaţiei elevii români, din ce în ce mai detaşaţi de tot ceea ce presupune procesul clasic de învăţămînt, îşi face loc prin mioriticul hăţiş legislativ. Lumea de hîrtie a manualelor, mîzgălirea - atît de îndrăgită - a paginilor, îndoitul colţurilor, celebrele bileţele, toate acestea reprezintă o zonă pe cale de dispariţie. Ieri, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei din Camera Deputaţilor, Varujan Pambuccian, a anunţat că elevii vor avea de ales între a primi manualele şcolare tipărite sau manuale şcolare interactive pe memory stick. „Elevii vor primi acest memory stick opţional. Nu am pus chestiunea asta în lege. Am gîndit-o ca fiind utilă la nivelul instrucţiunilor de punere în aplicare, dar acum credem că este bine să corectăm lucrul acesta şi să adăugăm explicit faptul că distribuirea lor se va face opţional. Deci, un elev va avea de ales între a primi manualul pe hîrtie şi a primi manualele în formă multimedia şi interactiv pe memory stick-ul respectiv”, a explicat Pambuccian. El a susţinut că distribuirea manualelor şcolare pe memory stick reprezintă o soluţie extrem de avantajoasă din punct de vedere financiar şi nu numai, varianta manualelor electronice, crede el, îi va atrage mai mult pe elevi. “Manualul static este un lucru, cel pe hîrtie, cu poze, dar un manual în care ai posibilitatea să foloseşti nu doar textul, o chestiune abstractă, ci şi văzul, auzul şi să interacţionezi cu manualul respectiv reprezintă mult mai mult”, a mai afirmat preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei din Camera Deputaţilor. Din punctul său de vedere, introducerea manualelor pe suport electronic este un motiv de forţare a informatizării şcolilor. “Evident, aceste stick-uri vor fi luate de elevi care au un calculator acasă. În felul ăsta, şcolile vor fi mult mai implicate şi va exista o cerere clară din partea elevilor pentru mărirea gradului de informatizare”, a spus Pambuccian, estimînd că, într-o primă etapă, aproximativ 10-15% din elevi vor opta pentru această variantă de manuale şcolare. Deputaţii au adoptat, marţi, o propunere legislativă care prevede că fiecărui elev i se va acorda, la începutul fiecărui ciclu din învăţămîntul preuniversitar, un memory stick, pentru a-i facilita accesul la manualele în format electronic. La Constanţa, autorităţile competente în acest domeniu susţin proiectul. „Orice iniţiativă care aduce beneficii elevilor în procesul instructiv-educativ este considerată de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa un plus în evoluţia şi alinierea la standardele europene a sistemului de învăţămînt naţional”, a declarat consilierul de imagine al ISJ, Anamaria Burada.