Peste 500 de pagini din opere mai puţin cunoscute ale lui Stendhal sunt disponibile pe site-ul www.manuscrits-de-stendhal.org, alături de texte care reflectă gândurile autorului cu privire la călătorii, literatură sau filosofie. Universitatea Stendhal din Grenoble alături de biblioteca publică a oraşului au folosit tehnologie de ultimă oră pentru a face accesibile manuscrisele abia lizibile ale autorului, pe numele său adevărat Marie-Henri Beyle. Site-ul are ca scop să dea romancierului o nouă şansă la viaţă prin publicarea manuscriselor sale abia lizibile. În curând, utlizatorii vor putea răsfoi paginile îngălbenite ale unor lucrări precum “Lucien Leuwen” sau “Viaţa lui Henry Brulard”. Cei care vor să descopere pagini originale ale celor mai faimoase romane ale lui Stendhal, “The Red and the Black” şi “The Charterhouse of Parma” vor fi însă dezamăgiţi. Site-ul avertizează că originalele acestor lucrări clasice nu mai există, deoarece era un obicei obişnuit în secolul aXIX de a distruge manuscrisele după publicarea textelor.