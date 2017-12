Manuscrisele lui John Lennon, vândute cu sume peste aşteptări

Manuscrise aparţinând lui John Lennon - scrisori, însemnări, poezii şi desene - au fost vândute, ieri, cu sume de până la opt ori mai mari decât preţul de pornire, în cadrul unei licitaţii organizate de casa Sotheby's din New York. Astfel, poemul "The Fat Budgie" a fost vândut pentru suma de 143.000 de dolari, după ce fusese estimat la 35.000 de dolari, iar manuscrisul unei creaţii în proză, intitulată "I Sat Belonely", a fost vândut cu 137.000 de dolari, de patru ori mai mult decât preţul de pornire. Cele 89 de loturi scoase la licitaţie reprezintă manuscrise care au stat ulterior la baza cărţilor "In His Own Write" (1964) şi "A Spaniard In The Works" (1965). Un manuscris bătut la maşină, cu corecturile lui John Lennon, intitulat "Neville Club", a fost vândut pentru suma de 100.000 de dolari, după ce a fost estimat la 12.000 de dolari. Potrivit casei de licitaţii Sotheby's, manuscrisele vândute reprezintă cea mai mare colecţie privată a unuia dintre foştii membri ai trupei The Beatles, care a fost scoasă la licitaţie. Colecţia de manuscrise s-a aflat în posesia editorului britanic Tom Maschler, cel care l-a convins pe John Lennon să adune câteva dintre încercările sale literare, în versuri şi proză, într-o carte ("In His Own Write"), urmată de continuarea "A Spaniard In The Works", un an mai târziu. John Lennon (1940 - 1980) a format alături de Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. John Lennon a fost împuşcat mortal de un fan pe 8 decembrie 1980.