MAPDR a împădurit doar 41% din cît şi-a propus pentru tot anul

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) a executat, pînă în prezent, lucrări de împădurire pe 5.100 hectare de teren, ceea ce reprezintă 41,46% din cele 12.300 hectare programate pentru acest an. Din datele furnizate de Minister, din totalul lucrărilor de împădurire realizate, 714 hectare sînt pe terenuri degradate. Prin programul de împădurire, Ministerul Agriculturii şi-a propus să realizeze lucrări pe toată perioada lui 2009, pe o suprafaţă de 1.800 hectare de teren degradat. \"Am reuşit să plantăm doar atît, deoarece nu ne-a mai permis vremea să desfăşurăm această activitate. Împăduririle se realizează doar primăvara şi toamna, iar cum bugetul ministerului a fost aprobat tîrziu, ca în fiecare an, nu am mai avut mult timp la dispoziţie. Am plantat cît am putut pînă la sfîrşitul lui mai şi ne-am oprit\", a declarat directorul Departamentului de administrare a pădurilor din cadrul MAPDR, Dan Achim. El a mai spus că speră, pînă la sfîrşitul lui octombrie, să poată fi reluată activitatea de replantare. Reprezentanţii ministerului susţin că au fost realizate lucrări de întreţinere a plantaţiilor, realizate în anii trecuţi, pe o suprafaţă de 53.200 de hectare, din cele 58.600 hectare, propuse pentru tot anul. Conform datelor MAPDR, fondurile alocate pentru împăduriri în 2009 sînt în valoare totală de 164,8 milioane lei, dintre care 110 milioane lei din Fondul de conservare şi regenarare a pădurilor, 9,3 milioane lei din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică şi 45,5 milioane lei de la bugetul de stat. \"Valoarea lucrărilor executate este de 95,3 milioane lei din care, pînă în prezent, s-au plătit doar 75,4 milioane lei. Diferenţa de 19,9 milioane lei va fi achitată în perioada următoare, din sumele suplimentate la bugetul de stat, respectiv 17 milioane lei şi din Fondul de conservare şi regenerare, în funcţie de ritmul încasărilor, ce depinde de vînzarea şi autorizarea la exploatare a masei lemnoase pe picior\", se mai arată în datele Ministerului Agriculturii. Totodată, potrivit datelor ministerului de resort, în anul 2009 sînt programate lucrări de drumuri forestiere pe o lungime de 230,6 kilometri pentru care sînt alocare 42,4 milioane lei, din care, pînă în prezent, s-au cheltuit 16,3 milioane lei.