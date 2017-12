MApN se va dota cu Dacia Duster

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) are în plan să cumpere Duster-uri special create de Dacia pentru nevoile militarilor din teatrele de operaţii. Este vorba despre modelul „Duster Army“, vehiculul care a defilat la parada militară din Bucureşti, organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României. Acest vehicul dispune de sistem de protecţie exterior, protecţii suplimentare sub caroserie pentru motor, cutie de viteze, rezervor de combustibil şi diferenţial spate. De asemenea, „Duster Army” are troliu demontabil, sistem de ancorare pentru aerotransport, sistem de atelare combinat pentru tractarea de remorci militare, prize exterioare de 12V şi de 24V pentru interconectare vehicule şi sistem de iluminare „black out“ şi de camuflare faruri.