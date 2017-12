Marș comemorativ la 71 de ani de la deportarea tătarilor din Crimeea

Peste 1.000 de turco-tătari din județul Constanța și-au amintit sâmbătă, 16 mai, de suferințele la care au fost supuși, în urmă cu 71 de ani, tătarii din Crimeea. ”Întreaga comunitate tătară din Crimeea a avut un of foarte mare, pe care noi, în aceste zile, îl resimțim. Dimineața, la prima oră, câteva sute de mii de tătari au fost treziți, urcați în vagoane și au fost deportați spre Siberia, la ordinul autorităților sovietice conduse de Stalin”, a povestit cu tristețe imamul Medgidia, Iusein Onder. Tătarii constănțeni au participat la un marș comemorativ pașnic, organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), pentru a marca tragicele evenimente din 18 mai 1944, care au marcat istoria nației, și, totodată, aceștia și-au arătat solidaritatea cu tătarii care locuiesc în Crimeea. ”A fost un adevărat genocid, pentru că, în decurs de aproximativ un an, mai bine de jumătate din populație nu a rezistat condițiilor de deportare și modului de viață din Siberia și Kazahstan. După 1985 li s-a permis să se întoarcă, stabilindu-se în Crimeea, care aparținea Ucrainei. Anul trecut, după cum știți, regiunea a fost anexată forțat, în mod ilegal, de Federația Rusă”, a explicat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep. Reprezentanții UDTTMR au făcut o solicitare la Consulatul Federației Ruse, cerând ca drepturile tătarilor din Crimeea să fie respectate, și au adresat o scrisoare de mulțumire Consulatului Republicii Turcia, pentru sprijinul constant acordat până acum minorității din România. ”Ne-am întâlnit la Prefectură pentru că, pentru comunitatea noastră, statul român este un sprijin real, noi am fost mereu sprijiniți, ocrotiți, avem drepturi și libertăți și avem un confort emoțional. Am lăsat o scrisoare de mulțumire către Guvernul României”, a continuat Eserghep. În marșul lor pe străzile Constanței, de la Gară spre Prefectură, turcii și tătarii din oraș au cântat melodii tradiționale, iar la sfârșit, s-au rugat pentru sufletele celor care au sfârșit în urma surghiunului la care au fost supuși.