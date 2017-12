Maraton al amenzilor şi dosarelor penale

Echipe de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au organizat şi desfăşurat, la acest sfîrşit de săptămînă, 20 de acţiuni în mai multe localităţi din judeţ, în urma cărora au dat 157 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 38.099 lei. În timpul raziilor, mai mulţi conducători au fost depistaţi la volanul autoturismelor sub influenţa alcoolului sau conducînd fără a poseda permis de conducere. Unul dintre cei surprinşi în neregulă este Petre Tudor, de 20 ani, din Constanta, depistat în trafic conducînd un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Un alt şofer, cercetat în stare de libertate, este Nicu Coman, de 39 ani, din Constanta, prins în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice şi cu permisul de conducere suspendat. Poliţiştii Formaţiunii Drumuri Naţionale şi Europene Mangalia îl cercetează în stare de libertate pe Ştefan Constantin de 41 ani, din Mangalia, alt şofer prins la volan sub influenţa băuturilor alcoolice, testarea cu aparatul Drager arătînd 1,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal Mangalia, unde i s-au recoltat probe biologice de sînge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate poliţiştii au aflat că şoferul avea permisul de conducere reţinut din 31 martie.