Maraton de filme româneşti, la New York

Majoritatea lungmetrajelor româneşti importante ale ultimilor ani vor fi proiectate în SUA, la New York, în cadrul celei de-a şasea ediţii a Romanian Film Festival in NYC, care va avea loc între 30 noiembrie şi 6 decembrie. Ediţia de anul acesta a festivalului este dedicată regretatului critic de film Alex Leo Şerban.

Printre filmele care vor fi prezentate publicului american se numără \"Morgen\" (regia: Marian Crişan), \"Boogie\" (Radu Muntean), \"Mănuşi roşii\" (Radu Gabrea), \"Bună! Ce faci?\" (Alexandru Maftei), \"Principii de viaţă\" (Constantin Popescu), \"Hârtia va fi albastră\" (Radu Muntean), \"Loverboy\" (Cătălin Mitulescu), \"Periferic\" (Bogdan George Apetri), \"Marfa şi banii\" (Cristi Puiu), \"Furia\" (Radu Muntean) şi \"Marţi, după Crăciun\" (Radu Muntean).

Publicul va putea urmări şi o retrospectivă a filmelor lui Liviu Ciulei, în memoria marelui regizor decedat de curând, precum şi o selecţie de scurtmetraje. Retrospectiva Ciulei va include şi o întâlnire cu Irina Petrescu, actriţă care şi-a făcut debutul pe marile ecrane în \"Valurile Dunării\".

Romanian Film Festival in NYC este organizat de ICR New York şi Film Society of Lincoln Center, în colaborare cu Transilvania International Film Festival.