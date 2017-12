Maraton muzical la „Callatis 2009”

Festivalul „Callatis” a continuat şi în seara de miercuri, cu spectacole susţinute de o parte din cei mai mari artişti autohtoni şi nu numai, transformînd oraşul Mangalia într-unul dintre cele mai căutate şi vizitate puncte de pe litoralul românesc. Prinicipalul organizator al acestei ample manifestări, care are loc între 9 şi 16 august, este Primăria Municipiului Mangalia, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării.

Cea de-a treia seară a „Callatis”-ului, intitulată „Steaua de Mare”, a adus pe scena-scoică din Portul Turistic Mangalia, vocile de aur ale diferitelor genuri muzicale din România. Început la ora 21.00, spectacolul, realizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a fost dedicat compozitorilor şi interpreţilor care, prin arta lor, au adus substanţiale servicii de imagine României. Seara a debutat cu prestaţia formaţiei Krypton, apoi trupa Poesis a ridicat în picioare miile de persoane venite să asiste la unul din cele mai mari festivaluri de acest gen din ţara noastră. În semn de recunoştinţă pentru activitatea constănţeanului Marius Baţu şi a colegului său, Eugen Baboi, formaţia de folk Poesis a primit diploma pentru „Cel mai bun album din diaspora românească”.

Programul serii a inclus recitaluri pentru toate vîrstele şi gusturile, cum au fost cele susţinute de trupa Akcent şi soprana Felicia Filip, alături de grupul etno-rock K1. Akcent a fost pe placul tinerei generaţii, însă artiştii au cîntat o singură piesă. „În seara aceasta, am cîntat o piesă, însă mîine (n.r. joi) avem programate mai multe piese. Vom reveni şi în seara următoare”, a declarat Sorin de la Akcent, care declarat că festivalul este excelent. Referitor la planurile din viitorul apropiat, artistul a menţionat: „Nu am lipsit, în ultima perioadă din lumea muzicii. Am susţinut o serie de concerte, iar în această vară, cîntăm în fiecare săptămînă la Discoteca Tineretului din Costineşti”. Membrii trupei Akcent au declarat că păstrează în prezent legătura cu fostul lor coleg, Marius Nedelcu, cel care care urmează o carieră solo. „Desigur, păstrăm legătura. Ne înţelegem foarte bine şi vorbim o dată la o săptămînă sau două”, a încheiat Sorin.

Atracţia principală a începutului serii de festival a fost, însă, soprana Felicia Filip. Costumată într-o superbă rochie de epocă, artista a fost în centrul atenţiei încă de la sosire, dar şi după ce a cîntat alături de K1. Soprana a fost premiată la „Callatis 2009” pentru „Cel mai bun proiect muzical în străinătate”. După concert, artista a declarat: „Anul acesta, este un public minunat. Există un spirit obiectiv, nu se pune accent pe culoarea politică şi se vede diferenţa faţă de alţi ani. Este, într-adevăr, un pas înainte şi îi felicit pe organizatori pentru munca depusă şi succesul realizat”.

Atmosfera de la „Callatis” a devenit incendiară în momentul în care a sosit unul dintre cei mai aşteptaţi artişti români din cadrul festivalului, Marcel Pavel. Zîmbăreţ, deschis şi prietenos, Pavel a fost interpretul care a cîntat cele mai multe piese în seara de miercuri, două înainte de pauza de la ora 23.00 şi trei, după. La piesa „Frumoasa Mea”, mai toţi spectatorii s-au ridicat în picioare şi au cîntat alături de artist. „Mă bucur că am cîntat, în această seară, cinci piese. Este un festival excelent şi sînt foarte încîntat”, a declarat Marcel Pavel, care a dorit să dezvăluie şi o parte din planurile sale. „Orice artist are planuri. După o lungă perioadă de muncă, iată că voi lansa şi eu încă un album. Nu ştiu exact cînd, însă el va fi lansat, probabil, la sfîrşitul acestui an”, a încheiat artistul.

Altă prezenţă celebră în cadrul festivalului a fost trupa Proconsul. Încă de la sosire, liderul formaţiei, Bodo, însoţit de soţia sa, Loredana, a fost protagonistul unor „şedinţe” foto alături de fani, dar şi de primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac. Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii autohtone, Nico, a fost şi ea în prim-planul atenţiei fanilor, cu care a făcut zeci de poze şi a împărţit la fel de multe autografe.

De departe, cea mai sofisticată prezenţă la „Callatis 2009” a fost ex-componentul trupei O-Zone, Dan Bălan. Coincidenţă sau nu, artistul a sosit la festival în momentul în care se desfăşura obişnuitul program de artificii, organizat miercuri seară de societatea „Armurierul” din Republica Moldova. Deşi una dintre cele mai cunoscute melodii ale fostei trupe basarabene s-a intitulat „Nu mă las de limba noastră”, artistul, cu o atitudine... grandomană, pe parcursul prezenţei sale la festival, nu s-a sfiit deloc să poarte discuţii întregi în limba... rusă.

Diplome pentru cei mai mari artişti autohtoni

Şi trupa Spin a susţinut un recital, miercuri seară, la „Callatis”, însoţită de Felix Moldovan, care, de curînd, este primul român rezident în cel mai în vogă club din lume, Ibiza. Solista formaţiei, Roxana Andronescu, a explicat, după concert, de ce apariţiile lor televizate sînt rare: „Apărem la televizor ca să ce? Noi considerăm că pe micul ecran apari într-un context anume, nu după principiul ‘hop şi noi’. Sîntem cîntăreţi, ne vedem de treaba noastră şi apărem la televizor doar cînd avem ceva de spus”.

În total, la Festivalul „Callatis 2009” s-au acordat zece diplome celor mai mari artişti autohtoni. În semn de recunoştinţă, au fost premiaţi, pe lîngă Poesis şi Felicia Filip, Analia Selis, pentru „succesul unui artist internaţional în România”, basarabeanul Eugen Doga, pentru „cel mai bun compozitor din diaspora”, Linda Teodosiu, pentru „cel mai bun debut internaţional”, dar şi Marius Ţeicu, pentru întreaga activitate muzicală.

După încheierea celei de-a treia seri a Festivalului „Callatis” a avut loc un eveniment cu adevărat special. Publicul prezent la eveniment a fost invitat pe celebra străduţă a oraşului Mangalia, „Aleea Stelelor de Mare”, locul unde sînt rezervate, asemenea obiceiurilor de la Hollywood, „stele” pentru artiştii care au cîntat, de-a lungul timpului, în al doilea oraş ca mărime de la malul mării. Alături de No Mercy, Sava Negrean Brudaşcu, Romică Ţociu sau Cornel Palade, Ricchi e Poveri sau Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, au mai fost adăugate încă două stele, pentru doi basarabeni: Dan Bălan şi Eugen Doga.

Ieri seară a avut loc un alt spectacol incendiar, intitulat „Hiturile Verii”, care a inclus cele mai apreciate şi difuzate piese ale momentului, iar spectatorii au avut ocazia să-i vadă live pe artiştii lor preferaţi, precum DJ Project, Laurenţiu Duţă, Cream, Ela Rose, Connect-R, Andreea Bănică, Alex, Nick Kamarera & Deep Side, Akcent, Inna, Morris, DJ Layla feat. Alissa, Vali Bărbulescu featuring Damon şi Alina Sorescu. Una din surprizele festivalului a fost un moment remember Michael Jackson.

În această seară, Consiliul Judeţean Constanţa, împreună cu Ministerul Mediului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, va lansa campania „Eco Litoral”. Festivalul „Callatis” găzduieşte o serie de concerte pentru a susţine ecologizarea turismului românesc, cu artişti precum Mihai Trăistariu, Ana Lesko, Animal X, Vunk, Hora, Delia, Celia, Corina, Bere Gratis, Hara şi Fun Factory.