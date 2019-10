Maraton Ornitologic în Dobrogea

Sâmbătă, 5 octombrie 2019, peste 50 de birdwatcheri din România se strâng la Agigea, pentru un maraton ornitologic. Societatea Ornitologică Română (SOR) organizează, alături de Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iași, un eveniment de tipul „Big Day” - cine vede cele mai multe specii diferite de păsări sălbatice. Participanții au la dispoziție 24 de ore, într-o arie desemnată de organizatori, pentru a înregistra tot ce zboară, de la pelicani la sticleți, de la pițigoi la bufnițe.

EURO BIRDWATCH 2019

Anul acesta, acțiunea începe de vineri, 4 octombrie, cu o ședință tehnică la Stațiunea Biologică Agigea a UAIC. Pe 5 octombrie, la ora 5 dimineața, începe maratonul. Participanții se pot grupa în echipe de 2-4 persoane și trebuie să aibă binoclu și lunetă, eventual aparat foto. Au 24 de ore la dispoziție să noteze tot ce zboară într-un perimetru format din Lacul Techirghiol și Vadu, respectiv Marea Neagră și Cheile Dobrogei.

„Primul weekend din octombrie a fost mereu Euro BirdWatch, eveniment la care România participă alături de țările partenere BirdLife din Europa. Anul acesta dorim să ridicăm miza concursului și să vedem și care sunt birdwatcher-ii de anduranță, așa că organizăm un maraton. Concursuri de acest gen au loc an de an în Europa, iar ornitologii și birdwatcher-ii români țin liste anuale, încearcă mereu să vadă cât mai multe specii diferite. Am ales primul weekend din octombrie pentru că migrația este în plină desfășurare și pot fi văzute mai multe specii, dar și pentru că pot apărea surprize, specii noi pentru România”, a declarat Emanuel Baltag, directorul Stațiunii Biologice Agigea și membru al SOR.

CINE PARTICIPĂ

Procedura de participare este simplă. Pasionații de păsări se pot grupa în echipe de 2, 3 sau 4 persoane (nu există limită de vârstă, așadar pot participa și copiii). Trebuie să completeze formularul online de înscriere și să fie prezenți vineri, 4 octombrie, la Stațiunea Biologică Agigea, la ședința tehnică de la ora 20. În ordinea înscrierii și a cererilor, participanții se și pot caza în cele 100 de locuri de dormit existente la Stațiunea Biologică. Aici li se vor prezenta în detaliu regulile, echipa de organizare și arbitrii competiției și vor primi fișele standard de observații și harta cu zona de desfășurare a competiției. Dat fiind că zona este una destul de mare, participanții vor avea nevoie și de mașini pentru a se deplasa în teren, de preferat unele care să reziste și la drumuri de pământ sau macadam. În tot acest timp, echipele de arbitri se vor afla în teren pentru a se asigura că nu există probleme la identificările de păsări sau abateri de la regulament. Astfel, din 5 octombrie ora 05.00 și până pe 06 octombrie ora 05.00, birdwatcherii pot căuta păsări în locurile devenite deja destinații clasice de birdwatching din Dobrogea. Arbitrii sunt în număr de trei și vor verifica speciile care pot fi văzute în perimetrul de concurs. Cel mai vârstnic este profesorul Eugen Petrescu, mentor a mai multe generații de ornitologi din România. El este ajutat de dr. Emanuel Baltag, directorul Stețiunii Biologice și de Ciprian Fântână, directorul de conservare al SOR.

CE SE POATE VEDEA

Păsările limicole pot fi văzute pe Lacul Techirghiol, loc unde ornitologii au și descoperit specii noi pentru fauna României. Calea de migrație face un gât de pâlnie în Dobrogea, așa că la Vadu pot fi văzute exemplare din specii marine, dar și alte specii care acum trec peste România în drum spre zonele de iernare. Zona de concurs a fost aleasă astfel încât să le ofere cât mai multe specii diferite, dar și rarități celor care vor participa. Până acum, la eveniment și-au anunțat participarea birdwatcheri din București, Iași și Cluj. „Să fim serioși, nu este doar un maraton, nu este doar o competiție. Este una dintre cele mai bune ocazii să ne revedem după concedii, după călătoriile noastre în căutarea de păsări sau după proiectele în care lucrăm. Este un prilej să cunoaștem tinerii pasionați de natură și de păsări care acum încep să iasă pe teren la modul serios, este un prilej să mai tragem de limbă birdwatcheri veterani pentru tips and tricks. Și nu în ultimul rând, să ne mai lăudăm cu noul binoclu sau luneta nouă când stăm de vorbă la o bere cu oameni cu care discutăm uneori mai des pe grupurile de Facebook decât față în fața”, a mai spus Emanuel Baltag. După ora 5 dimineața nu mai sunt acceptate observații, are loc numărarea speciilor de pe fișe și este anunțat câștigătorul Maratonului Ornitologic de la Agigea.