Atletismul românesc ar putea primi în viitorul apropiat un cadou neaşteptat din partea unui român stabilit de aproape trei decenii în SUA. Fost sportiv de performanţă, Eduard Popescu încearcă să finalizeze un proiect îndrăzneţ şi să devină primul român care va alerga câte un maraton pe fiecare dintre cele şapte continente ale globului pământesc. În vârstă de 55 de ani, Popescu a practicat tenisul de câmp şi a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Constanţa. Mutat peste Ocean, împreună cu familia, a devenit un prosper om de afaceri. Nu a abandonat niciodată prima dragoste, trecându-şi în palmares şi un titlu naţional acasă, în România, în întrecerea veteranilor la tenis de câmp. Un pariu pus cu tatăl său, Peter Popescu, fost atlet, şi cu un prieten, a adus în viaţa lui Eduard Popescu concursurile de... maraton.

DEBUT LA NEW YORK. Totul a început în 1992, când a participat la celebrul maraton de la New York, cotat printre cele mai puternice competiţii din lume. „Tatăl meu şi un prieten mi-au spus că nu pot să termin maratonul şi acest lucru m-a ambiţionat. M-am pregătit intens, m-am numărat printre cei 28.000 de participanţi şi am încheiat cursa în 3 ore şi 30 de minute. Totul a fost extraordinar, pentru că maratonul de la New York este unul perfect, cu sute de mii de spectatori. Mult mai târziu, în 2008, am mers apoi în China, unde am luat startul într-un maraton desfăşurat în mare parte pe Marele Zid Chinezesc. A fost mai degrabă o aventură decât o competiţie atletică, dacă ţinem cont că a avut loc la distanţă mare de Beijing. În cele din urmă, am reuşit să termin în 5 ore şi 8 minute. Următorul maraton a fost în Chile, în aprilie 2009, unde mi s-a părut mult mai uşor şi am obţinut un timp bun, 3 ore şi 52 de minute. În vara anului 2009, am luat startul la primul meu maraton european, în Grecia, pe traseul original, parcurs de soldatul grec Philippides în urmă cu 2.500 de ani. A fost cea mai mare provocare, întrucât 30 de kilometri i-am alergat în urcare, pe o pantă lentă, care se simţea în picioare, însă am terminat cu bine, în 4 ore şi 21 de minute. Anul trecut ar fi trebuit să merg în Tunisia, dar cu trei zile înaintea plecării m-am accidentat şi a trebuit să renunţ. Drept urmare, am ales să particip în acest an la maratonul de la Casablanca, în Maroc, unde am încheiat în 4 ore şi 10 minute”, a povestit Eduard Popescu. Pregătirea pentru maraton a “inclus” şi o ascensiune spectaculoasă pe masivul Kilimanjaro, cel mai înalt vârf de pe continentul african, 5.895 de metri, reuşită în 2007. “Totul a mers bine şi am reuşit să cucerim muntele mult mai repede decât stabilisem iniţial, patru zile în loc de şapte”, a povestit sportivul în vârstă de 55 de ani.

ÎNCĂ DOUĂ PROVOCĂRI. Pentru a-şi realiza visul, sportivul-veteran cu dublă cetăţenie, română şi americană, şi-a propus să bifeze în scurt timp şi ultimele două maratoane, în Antarctica şi Australia. „Sunt mulţi români care au alergat pe şase continente, dar nu au ajuns şi în Antarctica. Nu mi-am făcut un obiectiv din acest lucru şi m-am gândit că, pe lângă participarea la maraton, am ocazia să mă plimb în întreaga lume. În Antarctica se organizează doar două curse în tot anul, dintre care un singur maraton. Anul acesta va avea loc pe 28 februarie şi mi-am propus să fiu prezent la start, urmând ca apoi să ajung şi pe al şaptelea continent şi să particip la un maraton în Australia sau Noua Zeelandă. Sunt mulţumit de tot ceea ce am realizat până acum, inclusiv de timpii obţinuţi. Ideal, pentru cei care fac performanţă, este să alergi maratonul în două ore, dar eu fac asta din plăcere. Fiecare probă atletică este solicitantă, dar maratonul are o încărcătură aparte, pentru că fiecare cursă poate aduce ceva nou. Din acest motiv, peste o treime din participanţi nu reuşesc să ajungă la sosire”, a adăugat Popescu. Pe lângă maraton, acesta a început să concureze şi în competiţiile de triathlon, sport care reuneşte atletismul, înotul şi ciclismul, fixându-şi câteva obiective îndrăzneţe: „Îmi doresc să câştig un triathlon şi să traversez Europa în kaiak”.

VREA SĂ REPREZINTE CONSTANŢA. Deşi locuieşte în SUA, unde are două reşedinţe, în Florida şi Colorado, Eduard Popescu nu a uitat de oraşul unde a crescut, Constanţa, şi speră să găsească o modalitate pentru a reprezenta în competiţii oraşul de la ţărmul mării. „Apreciez pe oricine face mişcare, cu atât mai mult pe Eduard Popescu, care încearcă să realizeze un lucru extraordinar. Dacă va reuşi să termine toate cele şapte concursuri de maraton va fi o performanţă deosebită. Din păcate, nu putem să-l legitimăm la CS Farul, pentru că este veteran, iar noi reprezentăm un club de performanţă. Voi discuta la Federaţia Română de Atletism pentru a găsi o soluţie, astfel încât să poată reprezenta Constanţa”, a explicat Ilie Floroiu, fostul mare atlet în probele de fond, actualul director general al CS Farul. „Am avut oferte de la unele asociaţii sportive din alte oraşe, dar le-am refuzat. Vreau să alerg pentru Constanţa”, a spus atletul amator, care a ţinut să facă o menţiune specială: „Vreau să mulţumesc prietenilor şi colegilor care m-au susţinut moral încă de la început, Dan Neacşu şi Jan Niţulescu, dar mai ales tatălui meu, care m-a motivat în tot ceea ce am făcut şi realizat. De fapt, el este mentorul meu în viaţă”.