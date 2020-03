Maratonul Nisipului, reprogramat pentru perioada 7-8 noiembrie 2020

Maratonul Nisipului, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de la malul Mării Negre, care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 28-29 martie 2020, a fost reprogramat pentru 7-8 noiembrie 2020 din cauza fenomenului Covid-19.

Organizatorii au decis reprogramarea evenimentului sportiv, după îndelungate consultări cu autorităţile locale, în special cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană din Constanţa, întrucât la Maratonul Nisipului îşi anunţaseră prezenţa aproximativ 2.000 de participanţi în cele două zile ale evenimentului.

“A fost o decizie grea, dar este spre binele tuturor să reprogramăm astfel de evenimente la care participă atât de mulţi oameni, deoarece, până la urmă, sănătatea participanţilor are prioritate. Ca în fiecare an, aproximativ 10% dintre toți participanţii la Maratonul Nisipului sunt străini, dar în acelaşi timp și români care locuiesc în Italia sau în alte zone afectate de Coronavirus. Am contactat o mare parte dintre cei care și-au anunțat prezența, iar cu toții au fost de acord că reprogramarea evenimentului este cea mai bună soluție pentru toată lumea. Este îmbucurător pentru noi faptul că am găsit înțelegere chiar și în această situație de forță majoră. Vă mulțumim pentru înțelegere și suntem siguri că vom trece împreună prin această experință nefastă pentru noi toți, din care vom ieși mai puternici, mai dornici de mișcare și mai întăriți”, declară Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive SanaSport și inițiatorul evenimentului international Maratonul Nisipului.

În același timp, organizatorii afirmă că înscrierile efectuate până la dată de 10 martie 2020 sunt valide, iar procesul de înscriere va rămâne deschis în continuare până la atingerea limitelor prevăzute în regulamentul inițial. Totodată, persoanele înscrise la Maratonul Nisipului până la data anunțului, pot beneficia de următoarele opțiuni:

Participarea la cursa din 7-8 noiembrie 2020 - ulterior urmând a beneficia de un discount de 20% la înscrierea ediției din 2021; Transferul gratuit al înscrierii către o altă persoană – prin notificarea pe email office@maratonulnisipului.ro până la data de 30 septembrie 2020. Transferul pentru înscrierea la ediția a VIII-a din 2021 - prin notificarea pe email office@maratonulnisipului.ro până la data de 30 iunie 2020.

Înscrierile care se vor efectua începând cu data de 11 martie 2020 nu se vor supune condițiilor de mai sus,acestea urmând regulamentul general al concursului.

Cei interesați se pot înscrie pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.

Asociaţia Sportivă SanaSport este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în 2013, care are ca obiective majore promovarea importanței sportului pentru societate și îmbunătățirea condiției fizice și a stării de sănătate în rândul locuitorilor din municipiul Constanța. SanaSport organizează în fiecare duminică, începând cu ora 9.00, alergări de anduranță pe nisip, punctul de întâlnire fiind parcarea de la Aqua Magic din stațiunea Mamaia. Până în prezent peste 2.000 de iubitori ai sportului au răspuns invitației membrilor SanaSport și au rezonat cu motto-ul Asociației: “Încetează să mai fabrici scuze, aleargă pur și simplu!”. Pentru proiectele sale social-sportive, Asociația “Sanasport” a fost nominalizată la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanţa” (secțiunea Sport), edițiile 2016 şi 2017.