Maratonul repetiţiilor pentru „Strangers in the Night” a intrat în linie dreaptă

Musicalul „Strangers în the Night”, aflat în pregătire la Teatrul de Stat Constanţa, începe să prindă contur sub bagheta regizorală a lui Sorin Militaru, doar o săptămînă mai despărţindu-i pe artiştii din distribuţie de mult-aşteptata premieră. După ce, la începutul lunii, directorul general adjunct al teatrului constănţean, Sorin Militaru, prelua conducerea regizorală a spectacolului a cărui montare nu a fost finalizată în termen rezonabil de regizorul Dan Stoica - cu toate că lecturile şi repetiţiile însumaseră, pînă la acea dată, patru luni -, în prezent, celebrul musical se apropie de prima sa întîlnire cu publicul. „Este o montare modernă, mult mai antrenantă. Spectacolul va fi prezentat publicului pînă la sfîrşitul acestei luni şi sînt sigur că montarea lui Sorin Militaru va fi un succes. Acesta şi-a demonstrat calităţile de regizor, a înviorat spectacolul din mers, a reuşit aproape imposibilul, aducînd spectacolul în formă finală într-un timp atît de scurt”, a declarat directorul de strategie şi promovare al Teatrului de Stat Constanţa, Sorin Lucian Ionescu.

Pînă la premiera de la finele acestei luni, artiştii aflaţi în distribuţia spectacolului „Strangers in the Night”, de Markus Gull şi Peter Hofbauer, desfăşoară, sub coordonarea lui Sorin Militaru, un program de repetiţii contra cronometru. Pentru că pînă la prima prezentare a spectacolului au mai rămas doar cîteva zile, pregătirile se desfăşoară într-un ritm intens, artiştii repetînd zilnic, atît dimineaţa, cît şi seara.

Conform viziunii regizorale a lui Sorin Militaru, cel căruia i-a revenit dificila misiune de a „salva” montarea acestui spectacol şi de a pregăti premiera în cel mai scurt timp posibil, au survenit unele modificări şi în distribuţie. Astfel, în faţa publicului vor evolua: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Mirela Pană, Maria Lupu, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Cristina Ciorei, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, alături de balerini şi orchestră. Orchestraţia îi aparţine lui Mircea Kiraly, scenografia este semnată de Rodica Arghir, iar coregrafia îi aparţine lui Călin Hanţiu.