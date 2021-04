Marcel Ciolacu: Școala online nu există, 40 la sută dintre copii nu au acces la internet

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că şcolile nu ar fi trebuit închise din cauza COVID-19 şi că 40 la sută dintre elevi nu pot urma cursurile online pentru că nu există internet în localităţile lor.

„Văd că după un an de zile vin la soluţiile pe care le propuneam noi la început, respectiv testarea rapidă. Ştim că domnul Orban şi fostul ministru al Sănătăţii spuneau că nu e eficientă. Între timp a devenit eficientă. Şi dacă am fi folosit-o, cred că nu am fi ajuns să închidem şcolile. Dun punctul meu de vedere, a fost una dintre gafele cele mai mari ale actualei puteri şi a domnului Orban înainte.



Nu poţi să stai cu şcolile închise un an de zile şi să le redeschizi electoral, ştiţi că au fost deschise înainte de alegeri şi acum să fii nevoit ca sub o vacanţă mascată să le închizi din nou. Ele nu trebuiau închise deloc, dar trebuia să iei nişte măsuri, dacă tot le închizi. Hai să fim corecţi, şcoala online nu există. 40 la sută dintre copii nu au acces, nu există internet în zonele respective şi statul român cunoaşte acest lucru, nu eşti degeaba prim ministru”, a declarat Marcel Ciolacu.