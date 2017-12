Marcel Pavel, la moaștele Sfintei Parascheva

Cântărețul Marcel Pavel a avut prilejul să se închine la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași, unde s-a deplasat pentru a susține un concert, în cadrul unui eveniment privat. Pavel a avut o trăire cu totul specială atunci când s-a rugat la protectoarea Moldovei, în Catedrala Metropolitană din Iași, care adăpostește moaștele Sfintei Parascheva. După ce a stat în biserică timp de trei ore, artistul a simțit o... fierbințeală în tot corpul. „Am simțit ceva dumnezeiesc. Nu am trăit niciodată așa ceva! Am pus mâna pe mânuța ei și am simțit o căldură puternică. Timp de trei ore am simțit acea fierbințeală”, a declarat Marcel Pavel.