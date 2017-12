Marcel Pavel va cînta la petreceri private, în străinătate

Reporter: Ce reprezintă pentru dvs. participarea la Festivalul "Callatis"?

Marcel Pavel: M-am simţit foarte bine pe scenă şi mă bucur că am avut posibilitatea tehnică de a cînta live. Mi-aş dori din suflet ca acest festival să fie la nesfîrşit, pentru că este o atmosferă frumoasă.

Rep.: Dacă vi s-ar propune să colaboraţi cu un interpret autohton, cu cine aţi accepta?

M.P.: Eu am colaborat, deja, cu Monica Anghel, Lavinia. Urmează o colaborare cu Luminiţa Anghel şi una mai specială, cu sora mea, Gina Pavel, pentru că vreau să o ajut să îşi facă şi ea o carieră muzicală.

Re.p: Din repertoriul dvs. aveţi o melodie preferată?

M.P.: Îmi plac multe melodii din repertoriul meu, nu ştiu dacă pot să mă opresc la una. Acum am început să abordez repertoriul clasic şi îmi place "Tosca".

Rep.: Cum împăcaţi viaţa de familie cu cea de artist?

M.P.: Pînă acum, de 14 ani, foarte bine. Nu am avut niciodată probleme şi sper să nu existe aşa ceva. Am doi copii minunaţi, am o soţie minunată şi ne înţelegem extraordinar.

Rep.: Cînd veţi susţine un concert la Constanţa?

M.P.: Aştept să mă invitaţi şi vin cu mare plăcere. Eu îi iubesc foarte mult pe constănţeni, pentru că sînt un public extraordinar.

Rep.: Care sînt planurile dvs. de viitor?

M.P.: La finalul sezonului estival voi desfăşura un turneu în străinătate, la petreceri private, dar şi în România, iar după aceea voi intra în studio, pentru ca, la sfîrşitul lunii octombrie, să lansez un nou album. În iarnă voi organiza un concert în Chişinău, va fi spectacolul "Marcel Pavel şi invitaţii săi". Mă simt extraordinar acolo, pentru că publicul ştie să aprecieze artiştii.

Rep.: Le transmiteţi un mesaj cititorilor cotianului "Telegraf"?

M.P.: Vă iubesc foarte mult, să ascultaţi muzica mea şi să apreciaţi muzica de valoare!