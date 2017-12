Marcello Lippi nu va mai fi selecţionerul Italiei

Antrenorul Marcello Lippi a anunţat, ieri, că nu îşi va prelungi înţelegerea cu Federaţia Italiană de Fotbal, renunţînd la funcţia de selecţioner al "Squadrei Azzurra", după ce a cîştigat Cupa Mondială din Germania. "Rolul meu la naţionala Italiei s-a încheiat. Am avut parte de o extraordinară experienţă profesională şi umană. Trebuie să le mulţumesc jucătorilor, colaboratorilor mei şi conducerii federaţiei. Am anunţat că doresc să plec de la naţională la finalul contractului şi acest lucru se va întmpla. Am demonstrat în aceşti doi ani că sîntem un grup puternic şi am realizat o performanţă care va rămâne în istoria fotbalului italian şi în inimile tuturor suporterilor", a declarat Lippi, care a fost numit în funcţia de selecţioner al Italiei după turneul final al Campionatului European din 2004, înlocuindu-l pe Giovanni Trapattoni. Formaţia Italiei a cîştigat titlul de campioană mondială după ce a învins, duminică, în finala de la Berlin, cu scorul de 6-4 după loviturile de departajare, reprezentativa Franţei.