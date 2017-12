Marco Enciu vine azi la antrenamentele Farului

Golgheterul formației FC Farul în prima parte a sezonului Ligii a II-a la fotbal, cu cinci reușite, Marco Enciu, a revenit aseară la Constanța, deși inițial primise acceptul conducerii grupării de pe litoral de a se transfera la Șoimii Pâncota. Venirea unui nou antrenor, Marian Dinu, dar mai ales implicarea autorităților locale în sprijinirea echipei au făcut ca atacantul în vârstă de 27 de ani să fie rechemat la Constanța. „Nu sunt nici supărat, nici bucuros, dar îmi doresc să fie bine și să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat în prima parte a campionatului. Vreau să fiu plătit pentru munca mea, nu să stau și să mă împrumut de la rude și prieteni. Am 27 de ani și îmi este rușine să tot cer bani. Sincer să fiu, m-am întors pentru că am auzit de implicarea autorităților locale. Altfel nu aș fi venit, chiar dacă sunt sub contract cu FC Farul”, a mărturisit Enciu, care va susține primul antrenament sub comanda lui Marian Dinu în această dimineață. Atacantul este convins că formația constănțeană are în continuare șanse de a prinde un loc în play-off, chiar dacă se află doar pe locul 10, cu 12 puncte, după 16 etape disputate din actualul sezon. „Este posibil să prindem un loc în play-off, dacă mai vin doi sau trei jucători cu experiență”, a spus Enciu.