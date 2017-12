Mare minune - s-au ieftinit carburanţii!

08:50:31 / 10 Ianuarie 2014

da de unde?

unde ati vazut preturi scazute?ieri era 5,66 azi este 5,69 litrul de benzina fara plumb la petrom poate cu mici diferente in minus sau plus . nu s-a introdus 0,7 eurocenti dar creste euro creste dolarul,trendul este urcator si litrul de carburant s-a scumpit din prima zi a lui 2014(era 5,55 si s-a facut 5,65 in prima zi a noului an)