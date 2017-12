Marea a mai făcut o victimă

A ignorat sfatul salvamarilor şi steagul roşu arborat de la primele ore ale dimineţii şi a sfârşit înecat. Tragedia a avut loc, ieri după-amiază, în staţiunea Eforie Nord. Salvamarii spun că, deşi au patrulat plajele încontinuu, nu au putut să îi convingă pe turişti să nu se aventureze în apă. „Am trecut prin zona Debarcader şi am văzut trei bărbaţi care se aruncau în valuri. Le-am spus să iasă din apă şi a părut că au înţeles că ceea ce fac este periculos. Când m-am întors în aceeaşi zonă, am văzut pe doi dintre ei cum abia au reuşit să iasă la mal, iar cel de-al treilea era purtat de valuri spre stânci. Am reuşit să ajung repede la el şi să îl trag la mal, dar nu mai respira“, a declarat salvamarul Cosmin Gheorghe, de 21 de ani, din Eforie. În doar câteva minute un echipaj de ambulanţă a ajuns în zonă, dar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a readuce victima la viaţă. Bărbatul de 40 de ani era din Suceava şi venise în Eforie Nord împreună cu soţia lui.

IGNORANŢĂ Martorii spun că au văzut cum victima se luptă să ajungă la mal şi că, la un moment dat, a dispărut sub apă. După câteva clipe trupul bărbatului a ieşit la suprafaţă şi a fost purtat de valuri în zona digului. Martorii susţin că este posibil ca acesta să se fi lovit de pietre şi să îşi fi pierdut cunoştinţa. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. Salvamarii spun că, cu doar câteva ore înainte, în aceeaşi zonă, au salvat de la înec alte trei persoane care au ignorat indicaţiile şi steagul roşu. „Salvamarii se află pe plajă între orele 08.00 şi 20.00, timp în care la foişor este arborat steagul galben cu roşu, care semnalizează prezenţa lor. Steagul galben, ce poate fi arborat lângă acesta, indică faptul că scăldatul este recomandat doar înotătorilor experimentaţi şi că pericolul în apă este crescut. Când se arborează steagul roşu, scăldatul este interzis. Este adevărat că am avut foarte multe salvări în ultima perioadă, pentru că marea a fost agitată pentru o lungă perioadă de timp. Au fost multe cazuri şi adeseori turiştii au ignorat avertismentele noastre“, a declarat Gabriel Culea, coordonatorul salvamarilor din zona Mamaia - Năvodari.