Marea adunare a bețivilor pe șosele!

Polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, de 50 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 22, fiind sub influența băuturilor alcoolice, iar polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, de 29 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism, pe șoseaua Constanței din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tot sub influența băuturilor alcoolice s-a aflat și o tânără, de 25 de ani, din Medgidia, care a condus un autoturism, pe DN 22C. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au condus-o pe tânără la spital pentru a i se preleva probe biologice. În fine, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 37 de ani, din orașul Ovidiu, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice. În cauze au fost întocmite dosare penale.