Marea apreciere 100% degeaba a leului

Leul se apreciază! Yey! Să facem... ce să facem? Nu puneți botul la comentariile super-optimiste ale oamenilor plătiți să facă fix asta. În piață a intrat multă lichiditate. Nu contează asta prea mult pentru noi, oamenii normali. Tranzacțiile grele se fac în piața interbancară, unde cererea și oferta se întâlnesc acum la o dobândă infimă. Este un semn că a noastră bancă centrală nu știe să detensioneze sistemul. În mare pentru că are prea multe pe cap, deși n-ar trebui să se ocupe decât cu inflația, spune analistul Florin Cîțu - „BNR are treabă cu dinamica creditelor, cu valuta, cu inflația și, bineînțeles, cu scena politică, că doar e an electoral“. Estimarea sa este că aprecierea monedei naționale va fi de scurtă durată. Din păcate, va urma o depreciere semnificativă și rapidă.

NU VĂ LĂSAȚI PĂCĂLIȚI! Leul s-a apreciat cu circa 1,5% în fața euro, de la începutul anului, de la 4,52 la 4,45 unități, ceea ce îl pune pe podiumul valutelor cu cele mai mari creșteri în raport cu euro, potrivit datelor zf.ro; date care, privite cu atenție, nu spun absolut nimic. Ba chiar riscă să-i inducă în eroare pe cei neavizați. Iată ce spune analistul Florin Cîțu - „Revin cu un avertisment: atenție la dobânzi și la curs! În acest moment, leul se apreciază, dar dobânzile care contează sunt în piața interbancară, acolo unde se fac tranzacțiile importante. Indicatorul este la 0,04%! Două scenarii sunt posibile. Unu - BNR intervine și depreciază leul, dar dobânzile ajung în teritoriu negativ. Deflație + dobânzi negative = probleme de comunicare. Doi - BNR începe să retragă din lichiditate, dar leul se apreciază și mai mult. Pentru o bancă centrală INDEPENDENTĂ, lucrurile sunt simple: politica monetară trebuie implementată în așa fel încât inflația să ajungă la țintă. Pentru BNR, lucrurile sunt complicate, pentru că are mai multe ținte - dinamica creditelor, cursul valutar, prețurile (oarecum...) și scena politică, mai ales că-i an electoral. În opinia mea, BNR nu știe să detensioneze sistemul, așa că leul se va aprecia pe termen scurt, după care se va deprecia rapid și semnificativ“. Pe de altă parte, indicele Robor la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile variabile la creditele în monedă națională, a scăzut la 0,77%. În teorie, dat fiind că BNR a redus și rezervele minime obligatorii ale băncilor, ar fi o perioadă bună să luăm credite. În practică, unde circul dării în plată s-a mutat în ghișeele bancare și a majorat avansurile - adio, credite!

CE SE MAI ÎNTÂMPLĂ, TOTUȘI? În prima parte a anului, ne-am confruntat cu intrări de capital. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spunea recent că nu ar vrea să viseze ca România să ajungă o zonă de protecție pentru capitaluri (în genul Elveției). Analiștii spun că lichiditatea din piață este ridicată și că mișcarea leului este ghidată de ordine comerciale. „Situaţia subliniază fundamentele macroeconomice solide ale leului, precum şi faptul că moneda pare în continuare subevaluată. Astfel, atâta vreme cât contextul extern rămâne relativ calm, tendinţa de întărire ar putea continua“, consideră analiștii ING Bank. Ei mai spun că Robor ar putea să scadă în prima jumătate a anului, pentru ca ulterior să sară chiar peste pragul de 1%.