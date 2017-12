Marea Britanie are cel mai mare deficit de doctori

Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care reprezintă națiunile dezvoltate ale lumii, arată că Marea Britanie are mai puțini medici pe locuitor decât media europeană. În fața Marii Britanii se clasează și țări mai mici precum Slovenia, România, Polonia și Irlanda. Lideri ai unor asociații ale medicilor britanici atrag atenția că deficitul în domeniu pune viețile în pericol și exercită „o presiune incredibilă asupra serviciilor”. Cu doar 2,8 medici la o mie de locuitori, Marea Britanie se află sub media europeană de 3,4 și sub nivelul altor țări mari din UE, cum sunt Franța, Germania, Spania și Italia.

Dezechilibrele se mențin în ciuda eforturilor depuse de Marea Britanie în ultimii ani pentru a recruta mai mulți medici. Statisticile arată că Marea Britanie are mai puțini medici la o mie de locuitori decât unele țări foste comuniste, cum ar fi Lituania și Cehia. Experții atrag atenția asupra deficitului acut de doctori în departamentele de medicină generală și de accidente și urgențe. Raportul OCDE subliniază, totuși, că numărul medicilor din Marea Britanie a crescut din anul 2000 mult mai rapid decât orice altă țară din UE, majorându-se cu 50% între anii 2000 și 2012. Ca rezultat, numărul medicilor practicieni la o mie de locuitori a ajuns la 2,8 de la 2. Documentul scoate în evidență faptul că majorarea numărului de medici din Marea Britanie în primii ani ai deceniului trecut se poate pune pe seama personalului care a venit din străinătate.

Datele arată că Grecia are cea mai mare proporție de medici, cu 6,2 medici practicieni la o mie de locuitori, urmată de Austria cu 4,9 la mie, Germania patru medici la mie, în timp ce Italia are 3,9 la mie, Spania 3,8, iar Franța 3,3 medici la o mie de locuitori. Polonia are cel mai mic număr de medici raportat la totalul populației, indică raportul, cu 2,2 medici la o mie de locuitori. România și Slovacia au fiecare 2,5 doctori la o mie de locuitori, în timp ce Irlanda are 2,7 la mie. Un purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății de la Londra a ținut să menționeze că, în 2014, sistemul medical din Marea Britanie (NHS) a fost considerat cel mai bun sistem de sănătate la nivel mondial. În prezent, sunt cu 8.300 mai mulți medici în spitale și cu 1.000 mai mulți generaliști lucrând în Marea Britanie decât în urmă cu patru ani.