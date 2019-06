Marea Britanie nu e pregătită să iasă din UE pe 31 octombrie

Marea Britanie nu este pregătită să se retragă din UE pe 31 octombrie 2019, arată un raport confidenţial elaborat de Guvernul Theresa May, potrivit cotidianului Financial Times. Conform documentului, Guvernul de la Londra are nevoie de şase-opt luni pentru a se asigura că industria farmaceutică aplică "aranjamentele adecvate pentru acumularea stocurilor necesare". În plus, sunt necesare "cel puţin patru-cinci luni" pentru îmbunătăţirea aranjamentelor comerciale care să permită tranzitul vamal şi să stimuleze companiile să se adapteze noilor reglementări post-Brexit. Raportul confidenţial, elaborat pe 21 mai, arată că deşi departamentele guvernamentale au dispus deja 85 la sută din "planurile pentru un Brexit fără acord", multe dintre acestea oferă "doar un nivel minim de capabilităţi".