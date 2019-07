Marea Britanie va trebui să suporte consecinţele dacă va părăsi UE fără acord

Marea Britanie va trebui să "suporte consecinţele" dacă va alege să părăsească UE fără o înţelegere, a declarat negociatorul Uniunii pentru Brexit, Michel Barnier, într-un interviu acordat BBC. Barnier a declarat că acordul negociat de Theresa May, respins de trei ori în Parlamentul britanic, era "singura modalitate de a părăsi UE într-o manieră ordonată". El a insistat că May şi cabinetul ei de miniştri nu a menţionat niciodată, pe parcursul negocierilor privind Brexit, că ar putea opta pentru ieşirea din UE fără acord. Theresa May a afirmat însă public, de mai multe ori, că ieşirea fără o înţelegere este o variantă mai bună decât o înţelegere dezavantajoasă.

Michel Barnier a mai fost întrebat anterior ce s-ar întâmpla dacă Marea Britanie ar renunţa pur şi simplu la statutul de membru UE. "Marea Britanie va trebui să suporte consecinţele", a răspuns acesta. "Sunt de părere că Marea Britanie, care este bine informată şi competentă şi care ştie modalitatea în care lucrează UE, ştia de la bun început că nu vom fi niciodată impresionaţi de o astfel de ameninţare", a declarat Barnier, fiind întrebat dacă Londra a ameninţat vreodată că va părăsi Blocul comunitar fără un acord.

Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu UE. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din UE ar urma să se producă imediat. Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcţia de prim-ministru al Marii Britanii a anunţat că doreşte să încheie un acord cu UE, dar este pregătit să părăsească Blocul comunitar la data de 31 octombrie şi fără un acord.