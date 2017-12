Marea Britanie vinde singura sa linie de tren de mare viteză

Guvernul britanic a demarat procesul de vânzare, sub formă de concesionare, a singurei linii de tren de mare viteză din această ţară, High Speed 1 (HS1), în încercarea de a strânge fondurile necesare consolidării finanţelor publice, a declarat, ieri, ministrul Transporturilor, Philip Hammond. Cu o lungime de 68 de mile, High Speed 1 face legătura între gara londoneză St. Pancras International şi Canalul de sub Marea Mânecii. Guvernul britanic a precizat că societatea care va câştiga licitaţia va deveni proprietarul HS1 Limited, societate care are o concesiune pe 30 de ani a liniei de mare viteză şi a staţiilor de tren aflate pe traseu (St. Pancras şi Stratford International la Londra, precum şi Ebbsfleet şi Ashford în Kent). Vânzarea nu priveşte decât drepturile de exploatare, iar Guvernul va rămâne proprietarul infrastructurilor corespondente (linii şi gări). La expirarea perioadei de concesionare, statul va redobândi proprietatea deplină asupra High Speed 1.

Guvernul britanic nu a precizat care este suma pe care intenţionează să o obţină de pe urma acestei vânzări. Într-un comunicat de presă Philip Hammond a apreciat că banii rezultaţi vor contribui la reducerea deficitului public şi că încheierea cu succes a operaţiunii va permite intrarea de noi operatori pe linie de tren de mare viteză. Noul Guvern de la Londra a anunţat că prioritatea sa o constituie reducerea deficitului public, care anul trecut s-a situat la aproape 11 procente din Produsul Intern Brut.