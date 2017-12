Marea Britanie și SUA fac front comun împotriva terorismului

Premierul britanic, David Cameron, şi preşedintele american, Barack Obama, au promis să creeze un front comun împotriva jihadiştilor, după atentatele din Franţa. În ajunul vizitei premierului Cameron la Washington, ei au afirmat că securitatea este esenţială pentru o dezvoltare economică şi statele lor vor colabora în vederea combaterii terorismului. „Vom continua să cooperăm în lupta contra celor care ameninţă valorile noastre şi modul nostru de viaţă”, au declarat cei doi lideri într-un articol publicat în ediţia de ieri a cotidianului britanic „The Times”.

Serviciile Secrete vor începe o vastă reorganizare, odată cu plecarea anunţată a mai multor cadre, în urma unei serii de incidente care au pătat imaginea acestei poliţii de elită din care fac parte 6.500 de bărbaţi şi femei, însărcinaţi să-i protejeze în permanenţă pe preşedintele SUA şi alte circa 30 de personalităţi. „Pe baza raportului întocmit de experţi, comandat după incidente, şi a analizei mele, voi efectua schimbări în cadrul echipelor de conducere ale Serviciilor Secrete”, a declarat directorul interimar Joseph Clancy. Casa Albă a refuzat să facă, totuși, vreun comentariu. Potrivit presei americane, patru directori adjuncţi, însărcinaţi, respectiv, cu operaţiunile de protecţie, anchete, tehnologia şi relaţiile publice, au fost invitaţi să-şi părăsească posturile. Joseph Clancy a recunoscut în Congres, la jumătatea lunii noiembrie, că Serviciile Secrete nu se mai ridică la nivelul reputaţiei știute.

Pe de altă parte, spectrul procedurilor controversate revine odată cu anunțul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) că nu-i va pedepsi pe agenţii acuzaţi de Senatul american că ar fi spionat lucrările comisiei de anchetă privind utilizarea torturii. CIA a anunţat într-un comunicat că a acceptat concluziile unui consiliu disciplinar intern, care consideră că cei cinci agenţi implicaţi în acest dosar au acţionat în mod rezonabil şi că "nicio acţiune disciplinară nu este necesară. Agenţii erau acuzaţi de Senat că ar fi spionat calculatoarele din cadrul reţelei informatice special create pentru anchetatorii parlamentari de către CIA, RDINet. Situată într-o clădire securizată din Virginia, reţeaua le permitea anchetatorilor să aibă acces la datele interne ale Agenţiei privind tehnicile de interogare avansate. Comisia disciplinară a recunoscut că CIA a consultat cinci mesaje electronice ale anchetatorilor parlamentari, în cadrul unei investigaţii privind o eventuală scurgere de informaţii.

Senatul şi CIA nu au încheiat un acord oficial sau neoficial privind procedurile de urmat pentru a ancheta un eventual incident de securitate în timpul utilizării RDINet de către anchetatorii parlamentari. În iulie, concluziile privind acest caz formulate de inspectorul general al CIA, David Buckley, l-au determinat pe directorul CIA, John Brennan, să prezinte scuze comisiei senatoriale. David Buckley a demisionat în ianuarie. Raportul senatorial despre tehnicile de interogare avansate ale CIA a fost publicat într-o versiune mult redusă în decembrie şi a provocat o undă de şoc în întreaga lume, descriind detaliile practicilor precum simularea înecului.

SUSPECT REȚINUT

Un tânăr american, acuzat că ar susţine gruparea Stat Islamic (SI), a fost arestat miercuri, în statul Ohio, pentru planificarea unui atentat contra Capitoliului, sediul Congresului american de la Washington, a anunţat Departamentul Justiţiei din SUA. Christopher Cornell, în vârstă de 20 de ani, este acuzat de tentativă de ucidere a unor angajaţi din cadrul Guvernului american şi posesie ilegală de arme de foc. Potrivit procesului-verbal al agentului FBI care l-a arestat pe Cornell, suspectul a deschis conturi de Twitter sub numele de Raheel Mahrus Ubaydah şi posta comunicate şi înregistrări video în favoarea grupării SI. Și-a exprimat susţinerea faţă de un jihad violent şi atacurile comise de alţii în America de Nord. Într-o discuţie cu un agent FBI sub acoperire, suspectul a mărturisit că îi consideră pe membrii Congresului drept duşmani şi are intenţia de a efectua un atac asupra Capitoliului, la Washington. Christopher Cornell a cumpărat miercuri arme semiautomate şi peste 600 de muniţii, cu scopul de a se deplasa la Washington şi a ataca mai mulţi angajaţi din interiorul Capitoliului. Suspectul a fost arestat imediat după cumpărarea armelor.

TRANSFER DE TERORIȘTI

SUA au transferat patru deţinuţi încarceraţi la închisoarea militară de la Guantanamo Bay din Cuba către Oman şi un al cincilea către Estonia. Cele cinci transferuri au fost aprobate în unanimitate, după ce au fost examinate de mai multe agenţii americane, a precizat Pentagonul într-un comunicat. Cei patru bărbaţi transferaţi către sultanatul Oman sunt Al Khadr Abdallah Muhammad Al Yafi, Fadel Hussein Saleh Hentif, Abd Al-Rahman Abdullah Au Shabati şi Mohammed Ahmed Salam. Al cincilea deţinut este Akhmed Abdul Qadir. Acesta este primul transfer din 2015. Anul trecut au fost transferaţi de la Guantanamo 28 de deţinuţi. În total, 182 de persoane au mai rămas în detenţie în închisoarea militară, în care au început să fie aduşi suspecţi de terorism la patru luni de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.

Ritmul transferurilor s-a accelerat în ultimele luni. Barack Obama a promis să închidă centrul de detenţie până la finalul preşedinţiei sale. Emisarul special al Pentagonului însărcinat să negocieze transferurile de la Guantanamo cu ţări de primire, Cliff Sloan, a demisionat în luna decembrie. Potrivit unor informaţii de presă, era frustrat de faptul că doar un mic număr de deţinuţi au fost declarați eliberabili de către Pentagon.