„Marea Curăţenie” – a mai rămas o lună

Cu o lună înainte de marea curăţenie de pe 24 septembrie, „Let`s Do It, Romania!” dă startul campaniei de promovare la nivel naţional! Campania din acest an se desfăşoară sub conceptul „Echipa Naţională de Acţiune”, care reuneşte toţi voluntarii dornici să ia parte la iniţiativa naţională de curăţenie a deşeurilor. O componentă importantă a campaniei o reprezintă spoturile TV. Printre principalele personaje ale acestora se numără cântăreţi şi actori iubiţi de publicul românesc. „Let`s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi. În 2010, peste 200 000 de voluntari au participat la Ziua de Curăţenie Naţională de pe 25 septembrie. Înscrierile pentru Ziua de Curăţenie Naţională se fac pe www.letsdoitromania.ro, la secţiunea „Vreau să mă înscriu”.