Marea Debarasare, în iunie

A doua etapă din acest an a campaniei naţionale de colectare a deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) „Marea debarasare” va avea loc în iunie. Începând cu acest an, reprezentanţii Ministerului Mediului au decis ca „Marea Debarasare” să nu se mai defăşoare lunar, ci trimestrial, pe parcursul a două zile. Prima ediţie din 2010 s-a desfăşurat în perioada 26-27 martie şi a poziţionat judeţul Constanţa pe primul loc în colectarea DEEE. Ca în fiecare an de la debutul campaniei, responsabilă de colectarea DEEE a fost firma Gremlin Computer. În total, la nivelul judeţului, au fost colectate 60,3 tone de DEEE. Campania s-a desfăşurat în nouă localităţi de pe raza judeţului nostru: Constanţa, Medgidia, Hârşova, Năvodari, Mangalia, Murfatlar, Ovidiu, Cernavodă, Lumina. Cea mai mare cantitate de DEEE a fost colectată la nivelul municipiului Constanţa (15,28 tone). Pe următoarele locuri s-au clasat localităţile Medgidia (8,5 tone), Murfatlar (7,4 tone), Hârşova (6,8 tone), Mangalia (6,15 tone), Năvodari (6,1 tone), Cernavodă (4,2 tone), Ovidiu (3,92 tone) şi Lumina (1,95 tone). La nivel naţional, ţinta de colectare DEEE este de 4 kilograme pe cap de locuitor. „Firma noastră colectează DEEE din 2005 şi tratează profesional acest tip de deşeu din 2007, având prima instalaţie autorizată din ţară”, a declarat administratorul Gremlin Computer, Aurora Olescu. Cu excepţia circuitelor integrate, care nu se pot recicla în România, toate celelalte tipuri de materii prime secundare rezultate din tratare (plastic, lemn, sticla) sunt reciclate în ţara noastră. (A.J.)