Marea doamnă a Revistei a părăsit scena! Ce spun colegii de generaţie

Stela Popescu a fost una dintre acele artiste care a adunat în jurul ei zâmbetele şi buna-dispoziţie a tuturor românilor. Nu credem că există vreun conaţional care să nu fi auzit de ea, care să n-o fi admirat în filme şi pe scenele de teatru sau, de câţiva ani, în reclame. A marcat generaţii întregi, începând de pe vreme lui Ceauşescu şi până în zilele noastre, fiind o prezenţă foarte activă pe ecanele, mici şi mari, pe scenele de teatru şi teatru de revistă, în studiourile de televiziune. A fost una dintre puţinele păstrătoare ale tradiţiei Revistei, pe care a încercat să Acum, la 82 de ani, celebra, frumoasa, talentata şi senzuala Stela a trecut pragul către cele veşnice. Spirit independent, trăia singură de mulţi ani şi se mândrea cu asta. Din păcate, aşa a şi murit, fiind găsită moartă în curte, pe Strada Donici Alexandru, din București, acolo unde locuia, de o rudă. Părea căzută de mult timp şi nu s-a mai putut face nimic. Echipajul SMURD sosit la faţa locului a constatat decesul. SMURD spune că apelul a fost primit la 15,32, la 112, din partea fiicei. La fața locului a ajuns un echipaj care a putut constat doar decesul. Conform SMURD, Stela Popescu era decedată de ceva vreme.

REGRETE ETERNE DIN PARTEA COLEGILOR DE BREASLĂ

DRAGA OLTEANU MATEI Marea actriţă Draga Olteanu Matei a vorbit, cu greu, despre pierderea doamnei teatrului de revistă, Stela Popescu. Draga Olteanu a mărturisit că Stela a fost mereu o femeie puternică, care reuşea să insufle putere şi celor din jurul ei. "Era o admiraţie reciprocă, când Stela a plecat la Braşov să joace acolo şi venea la Bucureşti, eram nelipsită. Nu cred că există un coleg care să nu o fi iubit, să nu o fi admirat şi stimat pe Stela Popescu. Ea nu s-a plâns niciodată, nu a ştiut nimeni că e bolnavă de ceva. Era o luptătoare, o femeie puternică, dădea putere şi celorlalţi din jurul ei. Era un om extraordinar, cu adevărat o stea strălucitoare.", a mărturisit marea actriţă Draga Olteanu Matei, într-o intervenţie prin telefon la România TV.

ION DICHISEANU Marele Ion Dichiseanu e şocat de moartea acesteia şi a dezvăluit o ultimă întâlnire cu aceasta. "E puţin spus tristă. E de neimaginat. Sunt blocat total. Nu îmi vine a crede. Era plină de viaţă. M-am văzut cu ea acum câteva zile. Nu! Nu! Nu! Îmi transmitea un tonus. Era un fenomen. Nu am cuvinte. Nu îmi vine a crede. Ea îmi dădea tonus, optimism, sănătate. E o lovitură grea, înfiorătoare. Era ca un medicament, te injecta cu optimism. Ce păcat! Cum a putut să o ia Dumnezeu?", a spus Dichiseanu la Realitatea TV.

EUGEN CRISTEA Nici lui Eugen Cristea nu-i venea să creadă că Stela Popescu nu mai este printre noi. " "E o glumă pe care ne-o face viaţa. Luni ne-am întâlnit, era foarte bine. Aveam o relaţie foarte bună. 18 ani am bătut lumea alături de dânsa şi de domnul Alexandru Arşinel", a spus Cristea.

Şi, pentru că aşa este frumos, reprezentanţii farmaciilor Catena au reacţionat la veste trecerii iubitei actriţe Stena Popescu la cele veşnice. Stela Popescu şi Alexandru Arşinel erau personaje în celebrele reclame la "farmacia inimii Catena". "Suntem şocaţi, suntem îndureraţi. O iubeam îngrozitor de tare pe Stela, o vom iubi toată viaţa pe Stela, a făcut enorm pentru noi toţi, pentru toţi românii, a creat împreună cu noi un brand Catena extraordinar de puternic. Pentru toate aceste lucruri îi mulţumim din tot sufletul şi suntem alături de familia îndurerată. Cu toată emoţia vă spun, este o tragedie, chiar este o dramă. Un om extraordinar, un om minunat, un om cu calităţi extraordinare, personale şi profesionale, o persoană absolut îngerească, un om cu totul special", a declarat Otilia Ostrotki, directorul general al agenţiei de publicitate Tonica Grup, care gestionează contul Catena, pentru stiripesurse.ro.

NU ŞI-A DORIT COPII

„Eu nu mi-am dorit copii. Nu știu de ce nu mi-am dorit, pentru că îmi plac copiii, dar am avut mereu teamă de durere și acum am teamă de durere, frică de durere. Când eram mică am avut o operație îngrozitoare, pentru că m-a mușcat de cap un păianjen veninos, când aveam cinci ani, şi am fost operată pe viu. De atunci am rămas cu frica de durere.Dacă bărbatul își dorește copii, îi vei face copii. Eu am avut noroc că nici Puiu al meu nu a vrut copii. El mi-a zis, dacă vrei să faci, poți să faci, dar să știi că eu nu vreau. Aaa, zic „te-a auzit Dumnezeu!”Acum am strănepot şi este fantastică senzaţia. Eu nu m-am apropiat de un bărbat decât dacă îmi plăcea foarte tare. Am fost un băieţoi în tinereţe. Îmi spuneau că atunci când îmi face unul curte imediat devin amică. Nu am avut întâmplări foarte multe. Eu sunt pătimaşă.Sexul este foarte important, dar trebuie tratat cu seriozitate. Sexul este vital. E absolut vital. Poate că există şi o potrivire sau nepotrivire naturală. Dar cred că depinde de cei doi să păstreze ardoarea relației. Sunt oameni care nu s-au înşelat toată viaţa. Nu ştiu dacă am fost înşelată, dar eu am înşelat, dar cu mare grijă. Există situații în viață când nu mai poți să-ți stăpânești pornirile, când nu te mai poţi stăpâni. Este o stare absolut înnebunitoare. Asta nu se întâmplă des, ci foarte rar. M-am simţit vinovată apoi. Şi acum mă mai gândesc. Am crezut că nu pot să mă mai pun pe picioare o vreme după moartea lui Puiu,”a spus Stela Popescu, la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

CUM DE ARĂTA ATÂT DE BINE LA 81 DE ANI

Despre trucurile de înfrumusețare, actriţa a declarat: „Simplitatea și adevărul, dacă te comporți ca un om normal, atunci vei fi frumos. (…)Eu nu mă dau cu cremă pe față, nu îmi place așa, mi se pare scârbos.Mă duc la coafor în schimb, dar acasă moațe în cap nu mi-am pus față de bărbatul meu. Nu îmi place mie să mă vadă așa,”a mai dezvăluit celebra actriță.

A ȚINUT MEREU PASUL CU VREMURILE

A marcat mai multe generaţii începând de pe vremea lui Ceauşescu şi până în zilele de astăzi. A avut o vastă carieră și în televiziune. Stela Popescu a cochetat cu televiziunea de la înființare până în prezent, a continuat să joace în piese de teatru și emisiuni de divertisment, iar vârsta înaintată nu a fost un impediment pentru ea. A reușit să transmită ceva din spiritul satiric și contestatar al Revistei prin textele unor scriitori de valoare: Mihai Maximilian, Grigore Pop, Octav Sava sau Dan Mihăescu.

AVEA DIABET

În cadrul unui interviu luat de wowbiz, ea a mărturisit că suferă dediabetși este nevoită să ia niștemedicamente"jumătate de oră pe zi"!!! Actrița a povestit pentruWowbizce face înaintea fiecărui ritual de înfrumusețare: "Înainte să mă demachiez şi să mă spăl pe faţă, iau pastile jumătate de oră (râde). Mă simt foarte bine, doar că nu suport căldura. Vara, când nu am turnee, mă retrag în oaza mea de linişte, pe litoral. Apropo de dulce. Cum naiba oi fi având eudiabet, când n-am abuzat niciodată de dulce? Cică nu numai de laprăjiturelese declanşează „măgarul”. Dacă-i vorba de grăsimi, apoi ele sunt sigur vinovate, căci peste o felie de pâine neagră unsă cu untură (de gâscă, raţă, porc) şi presărată cu sare şi puţină boia pe deasupra, nu trece nimic", a scris actrița în cartea ei de bucate ”Gătește moldovenește cuStela Popescu".

VIAŢA ŞI OPERA

Stela Popescu a adunat aproape şase decenii de viaţă de scenă. S-a născut la 21 decembrie 1935, în Bălţi, Basarabia. Părinții ei erau învăţători modeşti, însă familia Stelei Popescu a întâmpinat multe probleme. Când Barsarabia a fost invadată de armata rusă, în 1940, tatăl Stelei a fost deportat în Siberia, după ce a fost considerat intelectual, deci un duşman al poporului. Nu după multă vreme, împreună cu mama ei, actrița s-a refugiat în România, la Braşov. Drumul Stelei până la celebritate a fost unul anevoios, mama artistei fiind cea care a ţinut familia pe linia de plutire.

În 1953, Stela Popescu a susținut examenul de admitere și a fost repartizată la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki”, la care, însă, a renunțat după un an și jumătate, pentru că a intrat în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956 a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (cum era numită pe atunci UNATC – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”).

La sfârsitul facultății, Stela Popescu a fost repartizată la Teatrul din Brașov, unde susținea în medie 400 de spectacole pe an, potrivit click.ro. Din 1963 până în 1969 a fost actrița Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, apoi s-a angajat la Teatrul de Comedie. Colaborarea pe care nu a întrerupt-o, însă, niciodată, a fost cea cu Radiodifuziunea Română. Stela a dat vocea sa multor personaje pentru spectacole de teatru radiofonic.

La începutul carierei sale, Stela Popescu s-a îndrăgostit nebunește de scriitorul Mihai Maximilian, cu care s-a și căsătorit în 1969, la scurt timp după divorțul de Dan Puican. Actrița a povestit în detaliu pentru Click! cum s-a întâmplat asta. „Am ieşit la o cafea după ce lecturasem un text de-al lui la teatru. A fost dragoste la prima vedere. Am simţit atunci că fără el nu mai pot continua. Eram căsătorită cu un om de altfel foarte liniştit şi cu care nu am avut nici o problemă. Eu aveam 33 de ani, iar Mihai 35 de ani când ne-am cunoscut. Dragostea este o chimie inexplicabilă, dar pot spune că era teribil de inteligent, îmi inspira încredere şi avea un simţ al umorului foarte dezvoltat. La început a fost şi puţin introvertit şi mai tăcut, dar cu timpul a ajuns să vorbească mai mult ca mine. Ne-am căsătorit peste câţiva ani mai mult de gura lumii şi pentru a putea pleca împreună în străinătate”, a spus Stela Popescu, pentru Click!

La jumătatea anilor ’70 a apărut şi un copil în familia lor. Unul de 16 ani. „Noi nu am vrut să avem copii, dar am înfiat o nepoată de-a soţului meu, Doina Maximilian. Avem şi o nepoată de la ea, Stanca Radu, care este o tânără actriţă foarte talentată”, a explicat îndrăgita actriţă, pentru Click!.

24 DE ANI PE SCENA TEATRULUI DE COMEDIE

Potrivit aceleiaşi surse, timp de 24 de ani cât a jucat la Teatrul de Comedie, vara, când se încheia stagiunea teatrală, juca la Revistă la Grădina Boema. La Teatrul de Comedie joacă din 1969 până în 1993, când revine la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde lucrează și în prezent.

De-a lungul carierei, Stela Popescu a realizat roluri memorabile, în piese precum „Omul care a văzut moartea”, „Mama Boema”, „Boema, slăbiciunea mea”, „Preșul”, „Pețitoarea”, „Plicul”. A avut șansa de a lucra cu mari regizori, precum Sanda Manu, Ion Cojar, Lucian Giurchescu, Valeriu Moisescu. Deși fidelă teatrului, Stela Popescu este una dintre actrițele care a acceptat și roluri în seriale tv și în telenovele. A făcut parte din distribuția sitcomului „Cuscrele”, transmis de postul Naţional TV, din cea a telenovelei „Războiul sexelor”, a serialului de epocă „Aniela”, dar și a telenovelelor „Regina” şi „Iubire şi onoare”, difuzate de postul tv ACASĂ.

DUETUL ROMÂNESC PRIN EXCELENŢĂ: STELA POPESCU ŞI ALEXANDRU ARŞINEL

Totuși, duetul umoristic cu Alexandru Arșinel (76 de ani) a făcut-o faimoasă. Înainte de asta, însă, Stela a format un cuplu pe scenă și cu Ștefan Bănică, între anii 1971-1979. În ceea ce privește debutul în cinematografie, acesta a fost în 1958, odată cu pelicula „Alo? Ați greșit numărul”. A jucat în peste 25 de filme, precum „Nea Mărin miliardar” (1979), „Pe malul stîng al Dunării albastre” (1983), „În fiecare zi mi-e dor de tine” (1988). Stela Popescu a făcut o carieră și în televiziune. A jucat în televiziune de la înființare până în prezent, în piese de teatru și emisiuni de divertisment, dând viață textelor unor scriitori de valoare, Mihai Maximilian, Grigore Pop, Octav Sava și Dan Mihăescu. O parte din realizările din televiziune pot fi urmprite pe DVD-urile lansate de TVR, „O stea printre stele” (2006) și „Stela și Arșinel” (2005). Începând jumătatea anilor ’90, Stela Popescu a fost moderatoarea unor emisiuni tv pentru femei pe posturile TVR, Realitatea și Național TV.

