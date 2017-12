“Marea suferinţă pe care Băsescu o provoacă României este exemplul prost”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a apreciat, vineri, “că cel mai grav lucru este că România are nevoie de modele, de instanţe, de modele de comportament, de modele de practică politică. Preşedintele României, din tot sistemul politic, e primul chemat să ofere un astfel de model. Şi d-l Băsescu oferă un model rău”. Potrivit lui Antonescu, şeful statului nu este tocmai un model de urmat: “Oamenii, într-o ţară ca România, cu o tradiţie de conservatorism, de paternalism, se uită la capul statului. Şi cea mai mare suferinţă pe care d-l Băsescu o provoacă României este că dă un exemplu prost. Un exemplu care întăreşte defectele societăţii noastre şi nu le combate şi un exemplu care descurajează firavele porniri către un comportament de calitate, către un comportament civilizat”. În opinia liderului PNL, românii nu au nevoie de modelul “şmecherului de succes”, ci “avem nevoie de modelul omului de calitate, omului modest. Al omului care înţelege că în fruntea unei ţări poartă cu el speranţele, dorinţele şi nevoile concetăţenilor săi. Ori d-l Băsescu (...) e, din păcate, un jucător politic abil, dar un om care nu poate reuşi decît în scopurile sale politice personale şi eventual, ale partidului său”. Crin Antonescu consideră că PNL are obligaţia de a oferi un alt model prezidenţial, iar dacă va fi desemnat candidatul partidului pentru Preşedinţie, nu îşi va dori o campanie care să însemne o “bătaie” cu actualul preşedinte. Liderul partidului de opoziţie a mai opinat că Guvernul “nu are ceea ce i-ar trebui, adică un prim-ministru”: “Nici d-l Băsescu dacă îşi asumă postura de prim-ministru, care îi e dragă, nu vine la serviciu să fie prim-ministru, că, deh, e preşedinte. Nici d-l Boc nu poate fi suspectat de nimeni că e chiar prim-ministrul Guvernului României”.