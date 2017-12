Marele Premiu al criticii de film internaţionale, acordat regizorului austriac Michael Haneke

Lungmetrajul “Das weiße Band / The White Ribbon” de Michael Haneke, cîştigătorul premiului Palme d\'Or la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, a fost distins cu Marele Premiu al criticii internaţionale de film FIPRESCI în 2009. Pelicula este, de asemenea, propunerea Germaniei la Oscar 2010, la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină. Trofeul FIPRESCI îi va fi înmînat regizorului în deschiderea Festivalului de Film de la San Sebastian, care se desfăţoară în perioada 18 - 26 septembrie.

Michael Haneke este unul dintre cele mai importante nume ale cinematografiei europene. În 2006, a cîştigat premiul juriului la Festivalul de Film de la Cannes, cu pelicula “Caché / Ascuns”. În cel nou film al său, acţiunea se petrece într-un mic oraş, cu puţin timp înainte de începerea Primului Război Mondial. Realizat în alb-negru, “The White Ribbon” marchează întoarcerea lui Michael Haneke la limba germană, după ce, timp de zece ani, a realizat filme de succes în limba franceză. Filmul va fi proiectat la San Sebastian în secţiunea paralelă Zabaltegi-Pearls alături de “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, regizat de Terry Gilliam, ultimul film al lui Heath Ledger, “London River” de Rachid Bouchareb, care are ca temă principală atentatele din 2005 din Londra şi “Desert Flower” de Sherry Horman. Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian include premiere precum ultima variantă a filmului “The Shock Doctrine” de Michael Winterbottom şi Mat Whitecross. De o proiecţie în premieră la San Sebastian va beneficia şi documentarul lui Tom DiCillo despre legendara trupă The Doors, “When You\'re Strange”.

FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) este o asociaţie a organizaţiilor naţionale de critici şi jurnalişti de film din toată lumea, care are ca scop promovarea şi dezvoltarea culturii cinematografice şi apărarea intereselor profesionale ale specialiştilor din domeniu. A fost fondată în iunie 1930, la Paris, Franţa. În prezent, are membri în 50 de ţări din toată lumea. FIPRESCI oferă premii în cadrul mai multor festivaluri de film (precum cele de la Cannes şi Veneţia), distincţiile recompensînd pionieratul în industrie.