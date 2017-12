Marele premiu la Loto 6/49, câştigat la Eforie Nord

Marele premiu, în valoare de peste 2,8 milioane de lei, pus în joc la tragerea Loto 6/49, a fost câştigat de o persoană care a cumpărat biletul la o agenţie din Eforie Nord. O persoană a ghicit numerele câştigătoare 12, 24, 8, 30, 4 şi 40, obţinând premiul la 6/49 în valoare de 2.862.591,80 de lei. La tragerile loto de joi, 15 noiembrie, Loteria Română a acordat în total 12.315 câştiguri în valoare de 3.561.270 de lei. Duminică, 18 noiembrie, vor avea loc noi trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 şi Noroc. La tragerea de joi, 15 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I la Loto 6/49. Valoarea câştigului este de 2.862.591,80 lei, iar biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-27 din Eforie Nord, Constanţa. La jocul Noroc a rămas în joc, în urma tragerii de joi, un report cumulat în valoare de 912.773 de lei. La Joker, la categoria I, se înregistrează un report record în valoare de peste 11,5 milioane lei (peste 2.550.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 198.229 lei. La tragerea Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 71.800 de lei. La jocul Super Noroc la aceeaşi categorie se înregistrează un report în valoare de 20.387 de lei. În primele zece luni ale acestui an, Loteria Română a acordat în total peste 5,9 milioane de premii în valoare totală de peste 115 milioane de euro.